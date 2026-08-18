El Girona ficha mientras negocia la salida de Arnau Martínez
El conjunto catalán ha oficializado la llegada de Abdul Mumin
Manel Montero
El equipo entrenado por Quique Álvarez ha confirmado el fichaje de Abdul Mumin, central procedente del Rayo Vallecano. El defensor ghanés llega como agente libre e intentará reforzar la línea defensiva del conjunto rojiblanco. Mientras tanto, el Girona sigue pendiente del futuro de Arnau Martínez quién tiene pie y medio fuera del equipo, solo falta por determinar su destino con el Fulham y el Valencia como máximos favoritos.
Obligados a vender
El conjunto gironin necesita vender para poder inscribir a nuevos futbolistas. Arnau dejará en las arcas rojiblancas una cantidad cercana a los 8 millones de euros, dependiendo del equipo que acometa su fichaje. El Fulham sí que está dispuesto a pagar los 8 millones de su cláusula, mientras que el Valencia pagaría una cifra que, como ha ido informando Superdeporte, sería cercana a los 6 millones de euros.
Por otro lado, el Girona está pendiente de las salidas de Viktor Tsygankov y de Vladyslav Vanat. Ambos se negaron a jugar el pasado domingo en el estreno de los de Quique Álvarez en LaLiga Hypermotion.
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