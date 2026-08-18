El Girona FC anuncia la sanción para Viktor Tsygankov

El Girona FC se ha pronunciado de forma oficial con el caso de Viktor Tsygankov. Tras el estreno liguero contra el CD Leganés, Quique Álvarez, técnico del equipo gironí, denunció que Tsygankov se negó a disputar la primera jornada de liga. “Tsygankov está bien y estaba convocado, pero no ha querido cambiarse. No puedo decir nada más”, expuso. El motivo del jugador no es otro que tratar de forzar su salida en las dos semanas que todavía restan de mercado de fichajes.

Viktor Tsygankov, en un partido de Champions League contra el AC Milan / Spada/LaPresse. LAP

Durante este lunes, el jugador, con contrato hasta 2027, compartió una serie de capturas en redes sociales en las que desde el club le prohíben atender a los medios de comunicación. “Algún día hablaré…”, publicó el ucraniano tras compartir el chat de WhatsApp del conjunto catalán. Esto ha sentado mal a la afición y al club, quien esta mañana ha decidido abrirle expediente disciplinario.

Comunicado | El Girona FC abre expediente disciplinario de Viktor Tsygankov

El Girona FC comunica que ha abierto un expediente disciplinario a Viktor Tsygankov a raíz de su conducta reciente.

El Club considera que las actuaciones del jugador pueden suponer un incumplimiento de sus obligaciones contractuales y no se ajustan a los estándares de conducta exigidos por la entidad.

El Girona FC defenderá sus derechos e intereses y adoptará las medidas que correspondan en el marco de este procedimiento.

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El Club no hará, de momento, más declaraciones públicas sobre esta cuestión.