El Real Betis rechaza una millonada por Antony

El fichaje de Antony por el Real Betis ha sido sin una duda, uno de los movimientos sorpresa de los últimos años en LALIGA por todo lo que conlleva. En primer lugar, porque el Manchester United llego a pagar cerca de 95 millones de euros por el brasileño. Después, el Betis apostó por él y parecía imposible su vuelta a Heliópolis, pero en el fútbol, los milagros también existen.

Antony y Petrot / Jose Manuel Vidal

Recaló la temporada pasada en el conjunto verdiblanco y ha firmado hara 2030. El Betis y United llegaron a un acuerdo por unos 22 millones de euros y el 50% del pase del jugador. Y ahora, un año después, aparece en el radar de muchos equipos. Es más, ya se han rechazado 50 millones un acercamiento en el que el Betis no ha querido saber nada porque no quiere desprenderse de él.

Las condiciones y el reparto con el equipo inglés hacen que el conjunto bético sea reacio a que se marche. La realidad es que sería la operación más importante en la historia del club si llegara a producirse, pero que no ha tenido más recorrido.

Temporada de Champions League

Se avecina una temporada ilusionante para el club y afición porque volverán 21 años después a disputar la máxima competición de Europa. Por tanto, desde la dirección deportiva son conocedores que debe ser fundamental mantener el bloque (Antony, Cucho, Abde, Pablo Fornals o Natan).

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Todavía quedan menos de dos semanas para el cierre de mercado y el Betis tiene jugadores que pueden interesar a muchos equipos de las diferentes ligas. Queda trabajo pendiente, ya que falta por cerrar el delantero, la posible llegada de Dani Ceballos y un pivote.