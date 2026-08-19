El Arsenal se consuela tras el 'no' de Vinícius: renovación a la vista en el Emirates Stadium

El Arsenal trabaja a destajo para sellar la continuidad de Mikel Arteta al frente del banquillo del Emirates Stadium. Con el contrato del técnico español expirando el próximo verano, la directiva gunner ha salido al paso para tranquilizar a la afición y confirmar que el acuerdo para su renovación se encuentra prácticamente cerrado.

Mikel Arteta es manteado por los jugadores del Arsenal tras conquistar la pasada Premier League. / TOLGA AKMEN / EFE

Ha sido el propio consejero delegado de la entidad londinense, Richard Garlick, quien ha disipado cualquier tipo de duda sobre el futuro del entrenador en declaraciones concedidas a la cadena británica BBC. "Mikel quiere quedarse en el Arsenal y nosotros queremos que se quede en el Arsenal. Es solo cuestión de tiempo que pongamos eso por escrito en un nuevo contrato", aseguró el directivo.

Noticias relacionadas

Cuestión de tiempo

Desde la cúpula del club transmiten una sintonía absoluta y plena tranquilidad respecto a la resolución de las negociaciones, las cuales se formalizarán una vez concluyan los trabajos prioritarios de la ventana de traspasos. "Todo el mundo confía mucho en ello y está muy tranquilo. Ahora mismo estamos centrados en el mercado de fichajes y estoy seguro de que el nuevo contrato de Mikel se resolverá muy pronto", añadió Garlick, ratificando el compromiso del club con el proyecto a largo plazo que lidera Arteta.