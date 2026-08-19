El Barça ficha de todo menos a Julián Álvarez: ahora busca... ¡un portero!
El club estudia la incorporación de Livaković para cederlo y relevar a Szczęsny en 2027
El FC Barcelona continúa sondeando el mercado en busca de una planificación ordenada para la portería blaugrana. Según ha informado el periodista Fabrizio Romano, la entidad culé estaría evaluando el fichaje del guardameta internacional croata Dominik Livaković, con una estrategia planteada a medio plazo.
La hoja de ruta que maneja la dirección deportiva culé contempla cerrar la incorporación de Livaković este mismo verano para, acto seguido, cederlo durante la presente temporada a un tercer club. El objetivo de este movimiento es hacer coincidir el regreso del portero balcánico en 2027 con la finalización del contrato del polaco Wojciech Szczęsny, garantizando así una transición fluida y sin sobresaltos en la meta de Montjuïc.
Fase inicial de la operación
Aunque la operación todavía no se encuentra cerrada ni existe un acuerdo definitivo, las conversaciones iniciales ya se han puesto en marcha para valorar la viabilidad económica y deportiva de este modelo de incorporación diferida.
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