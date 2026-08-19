El Barça se queda sin una alternativa a Julián Álvarez

El Chelsea está a un paso de cerrar la ampliación de contrato de João Pedro. El delantero brasileño de 24 años se ha consolidado como un pilar fundamental en el esquema del conjunto londinense, y la directiva blue prevé asegurar su continuidad en Stamford Bridge con un nuevo compromiso de larga duración que se extenderá hasta junio de 2032.

El rendimiento del atacante durante la pasada campaña no pasó desapercibido en el continente. En su primer curso compitiendo en la élite de un club del Big Six, João Pedro firmó unos registros determinantes con 23 goles y 6 asistencias, convirtiéndose en uno de los referentes ofensivos del equipo. Su notable irrupción provocó que varios gigantes europeos preguntaran por su situación deportiva durante la ventana estival.

Chelsea's Joao Pedro, second right, celebrates with teammates after scoring the opening goal during the English Premier League soccer match between Chelsea and Fulham at Stamford Bridge stadium in London, Saturday, Aug 30, 2025. (AP Photo/Ian Walton) Associated Press/LaPresse. EDITORIAL USE ONLY/ONLY ITALY AND SPAIN / AGENCIAS

Entre los clubes que tantearon su incorporación destacó el FC Barcelona. A comienzos del mercado de fichajes, la entidad azulgrana incluyó el nombre del brasileño en su agenda como una alternativa real para reforzar la delantera junto a la opción de Julián Álvarez. Sin embargo, las pretensiones de la cúpula británica frenaron en seco cualquier intento de negociación: el Chelsea tasó al futbolista en 100 millones de euros y dejó claro que no pensaba desprenderse de una de sus piezas clave.

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Operación descartada

Ante la imposibilidad de asumir una cifra de tal magnitud, la dirección deportiva del Barcelona terminó descartando la operación. Con este nuevo contrato de larga duración, el conjunto inglés blinda a su ariete a largo plazo y ratifica la confianza plena depositada en su figura para liderar el proyecto deportivo.