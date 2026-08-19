El Barça se queda sin una alternativa a Julián Álvarez
Joao Pedro firmará un nuevo contrato hasta junio de 2032 con el Chelsea, blindando su futuro en Stamford Bridge tras una temporada decisiva y el interés procedente del Camp Nou
El Chelsea está a un paso de cerrar la ampliación de contrato de João Pedro. El delantero brasileño de 24 años se ha consolidado como un pilar fundamental en el esquema del conjunto londinense, y la directiva blue prevé asegurar su continuidad en Stamford Bridge con un nuevo compromiso de larga duración que se extenderá hasta junio de 2032.
El rendimiento del atacante durante la pasada campaña no pasó desapercibido en el continente. En su primer curso compitiendo en la élite de un club del Big Six, João Pedro firmó unos registros determinantes con 23 goles y 6 asistencias, convirtiéndose en uno de los referentes ofensivos del equipo. Su notable irrupción provocó que varios gigantes europeos preguntaran por su situación deportiva durante la ventana estival.
Entre los clubes que tantearon su incorporación destacó el FC Barcelona. A comienzos del mercado de fichajes, la entidad azulgrana incluyó el nombre del brasileño en su agenda como una alternativa real para reforzar la delantera junto a la opción de Julián Álvarez. Sin embargo, las pretensiones de la cúpula británica frenaron en seco cualquier intento de negociación: el Chelsea tasó al futbolista en 100 millones de euros y dejó claro que no pensaba desprenderse de una de sus piezas clave.
Operación descartada
Ante la imposibilidad de asumir una cifra de tal magnitud, la dirección deportiva del Barcelona terminó descartando la operación. Con este nuevo contrato de larga duración, el conjunto inglés blinda a su ariete a largo plazo y ratifica la confianza plena depositada en su figura para liderar el proyecto deportivo.
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