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El Borussia Dortmund le pone precio a Fábio Silva: cuatro equipos de LaLiga interesados

El club alemán fija en 20 millones de euros el precio de salida del delantero portugués, que apunta a España

Dortmund (Germany), 02/12/2025.- Fabio Silva of Dortmund (L) in action against Edmond Tapsoba of Leverkusen (R) during the DFB Cup round of sixteen match between Borussia Dortmund vs Bayer 04 Leverkusen, in Dortmund, Germany, 02 December 2025. (Alemania) EFE/EPA/Friedemann Vogel The DFB regulations prohibit any use of photographs as image sequences and/or quasi-video.

Dortmund (Germany), 02/12/2025.- Fabio Silva of Dortmund (L) in action against Edmond Tapsoba of Leverkusen (R) during the DFB Cup round of sixteen match between Borussia Dortmund vs Bayer 04 Leverkusen, in Dortmund, Germany, 02 December 2025. (Alemania) EFE/EPA/Friedemann Vogel The DFB regulations prohibit any use of photographs as image sequences and/or quasi-video.

Jaume Puig

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Hugo Ferrer

València

El futuro de Fábio Silva apunta de nuevo a LaLiga. El Borussia Dortmund ha abierto oficialmente la puerta a una posible salida del delantero portugués este verano, fijando su precio de salida en torno a los 20 millones de euros para cualquier club dispuesto a acometer la operación.

La cotización del ariete de 24 años no ha pasado desapercibida en el fútbol español, donde hasta cuatro conjuntos de LaLiga han mostrado un firme interés por hacerse con sus servicios: Celta de Vigo, Villarreal, Real Betis y Real Sociedad. Todas estas entidades monitorizan de cerca su situación para reforzar sus parcelas ofensivas antes del cierre del mercado estival.

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Dortmund's Fabio Silva fights for the ball against Glimt's Odin Bjortuft during the Champions League opening phase soccer match between Borussia Dortmund and Bodo/Glimt in Dortmund, Germany, Wednesday, Dec. 10, 2025. (AP Photo/Ebrahim Noroozi)

Dortmund's Fabio Silva fights for the ball against Glimt's Odin Bjortuft during the Champions League opening phase soccer match between Borussia Dortmund and Bodo/Glimt in Dortmund, Germany, Wednesday, Dec. 10, 2025. (AP Photo/Ebrahim Noroozi) / Ebrahim Noroozi

Abiertos a un traspaso

Aunque en el Signal Iduna Park valoran el potencial del atacante, la directiva alemana contempla una venta si llega una propuesta económica convincente que satisfaga las pretensiones fijadas. Ante este escenario, la carrera entre los pretendientes españoles promete intensificarse en los próximos días para concretar el regreso del internacional portugués a España.

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