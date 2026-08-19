El Borussia Dortmund le pone precio a Fábio Silva: cuatro equipos de LaLiga interesados
El club alemán fija en 20 millones de euros el precio de salida del delantero portugués, que apunta a España
El futuro de Fábio Silva apunta de nuevo a LaLiga. El Borussia Dortmund ha abierto oficialmente la puerta a una posible salida del delantero portugués este verano, fijando su precio de salida en torno a los 20 millones de euros para cualquier club dispuesto a acometer la operación.
La cotización del ariete de 24 años no ha pasado desapercibida en el fútbol español, donde hasta cuatro conjuntos de LaLiga han mostrado un firme interés por hacerse con sus servicios: Celta de Vigo, Villarreal, Real Betis y Real Sociedad. Todas estas entidades monitorizan de cerca su situación para reforzar sus parcelas ofensivas antes del cierre del mercado estival.
Abiertos a un traspaso
Aunque en el Signal Iduna Park valoran el potencial del atacante, la directiva alemana contempla una venta si llega una propuesta económica convincente que satisfaga las pretensiones fijadas. Ante este escenario, la carrera entre los pretendientes españoles promete intensificarse en los próximos días para concretar el regreso del internacional portugués a España.
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