Buenas noticias para Guedes en el inicio de LaLiga
El extremo portugués ya está recuperado de su intervención quirúrgica y estará disponible ante el Real Betis, aunque todo apunta a que comenzará el partido desde el banquillo
Gonçalo Guedes será una de las novedades positivas de la Real Sociedad de cara a la segunda jornada de LaLiga EA Sports. El extremo portugués ha dejado atrás los problemas físicos que le obligaron a pasar por el quirófano y estará disponible para el duelo ante el Real Betis, previsto para el viernes 21 de agosto a las 21:00 horas. Su regreso supone un importante refuerzo para el conjunto donostiarra en este inicio de competición.
Kubo gana enteros para el once
Pese a estar recuperado, Guedes todavía tiene difícil entrar directamente en el equipo titular. Su menor participación durante la pretemporada hace que llegue con menos ritmo competitivo que otros futbolistas de la plantilla. En este contexto, Takefusa Kubo parte con ventaja para ocupar una de las posiciones ofensivas ante el conjunto verdiblanco, después de haber contado con más minutos durante la preparación.
La presencia de Guedes en la convocatoria, sin embargo, amplía las alternativas ofensivas de la Real Sociedad. El portugués podría disponer de minutos en la segunda mitad, especialmente si el encuentro exige velocidad y capacidad de desborde en los últimos metros. Su vuelta permitirá a la Real recuperar progresivamente a un futbolista diferencial y sumar una nueva opción para el ataque.
El regreso de Gonçalo Guedes es, por tanto, una buena noticia para el equipo dirigido por Pellegrino Matarazzo en una jornada exigente. Aunque Kubo parece tener ahora mismo más opciones de ser titular frente al Betis, la evolución del portugués puede convertirlo en un recurso importante durante el partido y en las próximas jornadas de LaLiga.
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