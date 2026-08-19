El Chelsea FC 'ofrece' a tres jugadores al mercado

El Chelsea FC tiene un sinfín de jugadores y está obligado a vender de aquí al cierre del mercado para aligerar masa salarial de jugadores con los que apenas va a contar, pero a tres de ellos ya les ha señalado la puerta de salida claramente después de publicar una inacabable lista de dorsales del primer equipo.

Esos tres jugadores, a los que ni tan siquiera ha dado dorsal porque no contempla la opción de darles minutos, son Marc Guiu, David Datro Fofana y Axel Disasi, ofreciéndolos al mercado de fichajes para en este tramo final de ventana de contrataciones.

Marc Guiu, otra vez en el disparadero

Marc Guiu viene de una infructuosa cesión al Sunderland que duró tres partidos y una fantasmal temporada con el Chelsea en la que apenas tuvo participación. El atacante catalán, al que el Chelsea sacó del FC Barcelona, está disponible por treinta millones de euros, cifra difícil que alguien ponga o como cedido si no llega ninguna propuesta convincente de traspaso.

Datro Fofana tras no triunfar en Francia

Datro Fofana, por su parte, viene de una infructuosa cesión al Estrasburgo y se trata de un delantero corpulento de 1'82 que el Chelsea quiere traspasar, pero que todo apunta a que tendrá que abrirle la puerta a salir cedido o rebajar mucho su precio.

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Marc Guiu. / EFE

Disasi ha descendido con el West Ham

Diasi, por su parte, es un central que también viene de estar cedido y de no rendir, en este caso a un West Ham United que acabó descendiendo y en el que apenas jugó 14 partidos. El Chelsea vuelve a estar entre la tesitura de prestarlo o sacar un bajo traspaso por él.