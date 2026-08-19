Christantus Uche pasa por quirófano tras su grave lesión de rodilla y dice adiós a la temporada

Christantus Uche ya ha pasado por quirófano. El futbolista del Getafe CF ha sido operado con éxito en Lyon de la grave lesión de rodilla que sufrió el pasado 6 de agosto durante el partido frente al AS Mónaco. La intervención se desarrolló con normalidad y conforme a lo previsto, según ha informado el conjunto azulón.

La lesión obligará al centrocampista a afrontar una larga recuperación y, a priori, le mantendrá alejado de los terrenos de juego durante toda la temporada 2026/27. Los plazos definitivos dependerán de su evolución, pero el Getafe ya cuenta con la baja de uno de sus futbolistas para prácticamente toda la campaña.

El comunicado íntegro del Getafe sobre Christantus Uche

“Christantus Uche ha sido intervenido quirúrgicamente con éxito en la ciudad de Lyon como consecuencia de la grave lesión de rodilla que sufrió en el partido frente al AS Mónaco el pasado 6 de agosto.

La intervención se ha desarrollado con normalidad y conforme a lo previsto, bajo la supervisión del Dr. Christofer Oyola, jefe del área médica del Getafe CF, y Álvaro García Zudaire, responsable de los servicios de fisioterapia del conjunto azulón.

Desde hoy, el futbolista inicia el proceso de rehabilitación, en el que cuenta con el acompañamiento y el apoyo del club. El Getafe CF pondrá a su disposición todos los recursos necesarios para una positiva recuperación.

Desde el club queremos trasladar todo nuestro ánimo y apoyo a Christantus en este proceso, con el deseo de que la evolución progrese de la mejor manera posible, como toda la familia getafense desea.

¡Mucho ánimo, Uche!”

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Desde este miércoles, Uche inicia su proceso de rehabilitación con el acompañamiento de los servicios médicos y de fisioterapia del Getafe. El club ha querido trasladarle públicamente todo su apoyo y pondrá a su disposición los recursos necesarios para que su recuperación avance de la mejor manera posible. El objetivo será que el futbolista pueda regresar a los terrenos de juego cuando esté completamente recuperado y en condiciones de competir.