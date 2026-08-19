El Deportivo Alavés estalla contra el Rayo Vallecano y toma medidas ante su gestión del partido

La gestión del Rayo Vallecano con el partido de la jornada 2 frente al Deportivo Alavés está lejos de ser digna de Primera División. El conjunto madrileño, que confiaba en jugar en un estadio de Vallecas que no está preparado para albergar el duelo de mañana, toma la decisión de no conceder entradas visitantes al cuadro babazorro. El enfado en el club vasco no se ha hecho esperar y ha emitido un comunicado oficial catalogando de "inaceptable" el trato recibido por la entidad presidida por Raúl Martín Presa.

Ante la negativa del equipo de la franja a ofrecer localidades al Deportivo Alavés, la directiva del mismo ha anunciado su no asistencia al encuentro que se disputará finalmente en Butarque. Pese la insistencia del Rayo Vallecano en aplazar el choque a pocos días de su celebración, LaLiga ha denegado su petición y mantiene las 21:00 horas de mañana como horario de inicio del partido correspondiente a la segunda fecha de la temporada 26/27. Mientras continuan los trabajos de reparación de Vallecas, el conjunto de Beñat San José sigue sin una sede fija ya que, según ha informado MARCA, su próxima cita como local ante el Racing de Santander se daría lugar en el feudo del Burgos CF: El Plantío.

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Comunicado oficial del Deportivo Alavés

"El Deportivo Alavés ha sido informado por el Rayo Vallecano de que no se habilitará un cupo de entradas a la venta para la afición visitante con motivo del partido de mañana. Ante esta situación, y como muestra de rechazo a la decisión adoptada, la directiva del Deportivo Alavés ha decidido no asistir al palco presidencial durante dicho encuentro. El Club considera inaceptable que su afición se vea privada de la posibilidad de acompañar y apoyar al equipo. Los aficionados constituyen uno de los pilares fundamentales del fútbol y forman parte indispensable de la identidad y la esencia de este deporte. El Deportivo Alavés defenderá con firmeza los intereses de sus seguidores y reclama que se garantice que situaciones como esta no se normalicen ni vuelvan a repetirse".