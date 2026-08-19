José Bordalás ningunea a la Asociación de Árbitros: "Es un sindicato de cuatro amigos"

José Bordalás ha salido al paso de la polémica suscitada tras el comunicado de la Asociación Española de Árbitros/as de Fútbol (AESAF), que criticó con dureza sus declaraciones posteriores a la derrota del Getafe ante el Deportivo Alavés. Durante la rueda de prensa previa al trascendental encuentro de la Conference League frente al Partizán, el técnico alicantino no dudó en restar trascendencia al escrito del colectivo arbitral.

"La verdad es que es un sindicato que han creado entre cuatro o cinco amigos. Nosotros hacemos caso a las palabras del presidente del CTA y no le doy mayor importancia", aseveró Bordalás. El entrenador del conjunto azulón consideró injusto el tono empleado en la nota pública: "No es justo un comunicado tan contundente y señalándome de esa manera. Mañana hago yo un sindicato con varios entrenadores y me pongo a señalar también a otros".

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Autocrítica por ambas partes

El técnico aludió además a la autocrítica dentro del estamento futbolístico para rebajar la tensión: "No pasa nada porque se reconozcan los errores. Yo, como entrenador, reconozco mis errores y mis jugadores también. Los árbitros podrían reconocer sus errores también y no pasaría nada. Respeto a todo el mundo y pido respeto también".