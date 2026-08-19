El Manchester City sigue haciendo caja con otra venta millonaria

El Manchester City continúa con la operación salida. Hoy se ha hecho oficial la venta de Reijnders rumbo a la liga árabe, el Al Qadsiah ha pagado 62 millones de euros al conjunto entrenado por Enzo Maresca. El internacional neerlandés aterrizó en Manchester el pasado verano por 55 millones de euros tras dos temporadas excelentes en el Milan, pero su falta de continuidad ha hecho que el City no contara con él para esta temporada.

La venta de Reijnders se ha confirmado tan solo un día después de que se oficializara la marcha de Rodri al Barça por unos 75 millones de euros. Estas dos ventas se suman a las de James Trafford al Leeds por 46 millones de euros, la de Manuel Akanji al Inter de Milán por 15 millones de euros y la de Nathan Aké por 7 millones de euros al Fenerbahce. Además, también han abandonado el club como agentes libres Bernardo Silva y John Stones, al Real Madrid e Inter respectivamente.

Unas salidas que se corresponden a un cambio de ciclo tras la marcha de Pep Guardiola tras 10 temporadas como entrenador 'citizen'. Enzo Maresca asumirá el relevo.

Una nueva era

El Manchester City se enfrenta a una nueva era tras dos temporadas decepcionantes. A parte de la marcha de Pep Guardiola, el centro del campo de cara al próximo curso va a ser completamente nuevo tras las salidas de Bernardo Silva, Rodri, Reijnders y, la más que posible, de Nico González. La medular se compondrá por Elliot Anderson, fichado este verano por 135 millones de euros, Ayyoub Bouaddi, una de las revelaciones del mundial que se hará oficial en los próximos días y de los jugadores que continuan en plantilla como son Mateo Kovacic y Nico O’Reilly.

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Se espera que, con el dinero de Rodri y el de Reijnders, el Manchester City vaya con todo a por Enzo Fernández. El argentino era el jugador insignia del Chelsea de Enzo Maresca y llegará para completar un centro del campo que, a estas alturas, está despoblado.