Mourinho no tarda ni un día en 'atizar' a Rodri tras fichar por el Barça

José Mourinho no ha tardado en marcar el territorio en su regreso al banquillo del Santiago Bernabéu. En una entrevista concedida a El Chiringuito, el técnico portugués abordó abiertamente la frustrada incorporación de Rodrigo Hernández al Real Madrid (finalmente traspasado al FC Barcelona) y dejó clara la postura institucional y deportiva que regirá su nuevo proyecto en la capital.

José Mourinho también firmó papeles indeterminados. / REAL MADRID

A pesar de que el club blanco presentó una oferta de gran envergadura por el internacional español y de que el propio Mourinho mantuvo varias conversaciones con el centrocampista, las reticencias del jugador acabaron por cerrar la puerta de Chamartín. "Rodri ha tenido dudas y esas dudas me han creado dudas a mí", confesó el preparador luso. "El Real Madrid tiene una dimensión en la que no puedes tener jugadores que piensen dos veces. Si el Madrid te llama, el jugador tiene que preguntar: '¿Cuándo tengo que ir?'", sentenció con su nitidez habitual.

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Ningún drama por Rodri

Mourinho quiso desdramatizar la llegada del futbolista al conjunto azulgrana, restando valor al impacto mediático de la operación fuera del terreno de juego. "Las victorias son en el campo, son los puntos y los títulos", recalcó, descartando además la necesidad de buscar alternativas de urgencia en el mercado al considerar que la plantilla actual cuenta con "soluciones y calidad" suficientes para competir por todo