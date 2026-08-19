El Rayo Vallecano pide el aplazamiento de su partido contra el Deportivo Alavés

Esta pasada madrugada, a poco más de 24 horas de que se dispute el encuentro, el Rayo Vallecano emitió un comunicado a través del cual pedía el aplazamiento de su partido contra el Deportivo Alavés. La Comunidad de Madrid mantiene la suspensión de la concesión del Estadio de Vallecas, por lo que el partido debería jugarse en Butarque.

Así ha sido el comunicado del Rayo pidiendo el aplazamiento

El Rayo no está muy conforme con la decisión y así lo ha expresado: “El Club ha realizado una petición formal ante LaLiga para el aplazamiento del partido, entendiendo que la no disputa del encuentro en el Estadio de Vallecas, supone un grave perjuicio para nuestro Club y nuestra afición. A estas horas, el Club no ha recibido respuesta alguna por parte del organismo organizador de la competición”.

Final de la Conference League: Crystal Palace - Rayo Vallecano, en imágenes. / FILIP SINGER / EFE

Aun así, parece que el club ya asume que el encuentro se jugará y en el comunicado ha dado las instrucciones a sus socios para que puedan recoger las entradas: “Los abonados podrán recoger su entrada de similar categoría, de forma gratuita, acreditando su abono, tal y como recoge en las condiciones de adquisición del abono, en las taquillas del Estadio de Vallecas, en el siguiente horario: miércoles 19/08/26 de 11:00 a 22:00 y jueves 20/08/2026 de 10:00 a 20:45”.

La afición rayista está muy enfadada con su presidente

A los aficionados no les ha sentado nada bien esta información, porque consideran que el club lo ha llevado todo con mucho secretismo, que el club no ha dado ninguna información hasta última hora y todavía no saben cuántos partidos se jugarán en Butarque esta temporada. Por ello, los comentarios de la publicación del comunicado se han llenado de mensajes pidiendo la dimisión de su presidente, Raúl Martín Presa.

Vista de las pintadas en contra del presidente, Martín Presa, en el exterior del estadio de Vallecas donde juega el Rayo Vallecano. / sd

"¡Dejemos Butarque vacío!"

Al mismo tiempo, el grupo Bukaneros ha iniciado un movimiento para dejar el estadio de Butarque lo más vacío posible en señal de protesta y estos son los motivos: Por señalar a quien abandona a nuestro equipo y lo lleva a la ruina; Raúl Martín Presa, por quince años poniendo en riesgo nuestra seguridad con la convivencia de las instituciones, por hacer la máxima fuerza conjunta posible en la reclamación de la devolución del importe correspondiente a los partidos no disputados en el Estadio de Vallecas, por la dejadez institucional, el apagón informativo y el total abandono de sus abonados, por todo ello y por la cantera, el femenino, los trabajadores del club y las instalaciones. Pero, sobre todo, por nosotros mismos ¡Dejemos Butarque vacío!

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El Alavés y su afición también salen perjudicados

Los aficionados del Rayo no han sido los únicos perjudicados por el club. Su rival, el Deportivo Alavés, ya ha emitido 2 comunicados denunciando que todavía no disponen de ninguna información sobre las entradas visitantes. El último fue ayer a mediodía y en él, los vitorianos declararon que “el club continúa insistiendo y realizando todas las gestiones posibles para que sus aficionados tengan la posibilidad de asistir al encuentro y apoyar a su equipo”.