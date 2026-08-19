El Real Madrid cerca de fichar a una de las perlas del Racing

La vuelta del Racing de Santander a la primera categoría del fútbol español dejó muy buenas sensaciones, el conjunto cántabro empató a dos contra el Villarreal después de adelantarse 2-0. Una de las sensaciones del estreno verdiblanco fue su mediocentro defensivo, Sergio Martínez de 19 años. El joven futbolista metió el segundo gol después de un grandísimo disparo desde fuera del área. Un debut que no pasó desapercibido en las oficinas del Real Madrid, quienes creen que puede ser un jugador con una gran proyección.

Sergio Martínez jugando con el Racing / @realracingclub

El conjunto blanco ha acelerado las negociaciones en las últimas horas, según ha informado ‘The Athletic’, y podría ficharlo en los próximos días. Su cláusula es de unos 3 millones de euros y, en principio, tendrá ficha para el filial, aunque podría hacer dinámica con el primer equipo. Por su parte, el Racing de Santander está intentando quedarse a Sergio cedido una temporada.

¿Cómo juega Sergio Martínez?

El futbolista nacido en 2007 debutó el pasado mes de octubre con la selección sub-19, con la que jugó tres encuentros. Mientras que con el Racing tan solo ha disputado 14 partidos, 11 de ellos en segunda división, 3 en Copa del Rey y 1 en primera división. Sergio debutó con el primer equipo la temporada pasada ante el Castellón con 18 años, tras ser un jugador clave con el Rayo Cantabria (filial del Racing de Santander).

Sergio Martínez jugando con la selección sub-19 / @sergiomm14

Sergio Martínez se caracteriza por ser un futbolista con un gran pie y un jugador muy trabajador. Juega como mediocentro defensivo posicional, de contención. Es un jugador con poca llegada, aunque puede llegar a asomar al área como el pasado domingo que nos dejó el gol de la jornada.

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Su posición es idónea para los intereses del Real Madrid que, tras la marcha de Toni Kroos, carecen de futbolistas de corte defensivo con capacidad de poder sacar el balón jugado. Aunque aún es muy pronto para hablar de que pueda ser importante en el primer equipo, puede ser un fichaje estratégico para el futuro del Real Madrid.