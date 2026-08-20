El Barça ya tiene alternativa a Julián Álvarez

El FC Barcelona ya tiene nuevo objetivo para reforzar su ataque. Después de no lograr cerrar el fichaje de Julián Álvarez antes del 20 de agosto, la dirección deportiva azulgrana ha activado una nueva vía y ha puesto el foco en Lautaro Martínez. El delantero del Inter de Milán se ha convertido en la prioridad del club para apuntalar la delantera y es, a día de hoy, el nombre que más consenso genera en los despachos del Camp Nou.

Lautaro Martínez, prioridad para reforzar la delantera

Según avanzó Gerard Romero en ‘Jijantes’, el Barça mantuvo hace unos días una reunión en Madrid con el entorno del futbolista para sondear la viabilidad de una operación que podría marcar el tramo final del mercado. El encuentro habría servido para sentar las bases de un posible acuerdo y conocer de primera mano la predisposición del jugador. En este sentido, Lautaro Martínez habría dado su visto bueno a una posible llegada al Barcelona, un paso importante antes de iniciar cualquier negociación formal con el Inter.

La entidad azulgrana considera que el internacional argentino reúne las condiciones ideales para liderar el ataque en los próximos años. Su experiencia en la élite europea, su capacidad goleadora y su liderazgo tanto en el Inter como en la selección argentina lo convierten en una de las opciones más atractivas para el club catalán.

Lautaro Martínez durante la ceremonia de entrega del Balón de Oro, el pasado 28 de octubre, en París / EFE

El Inter mantiene a Lautaro como intransferible

Pese al optimismo que existe en el entorno azulgrana, la operación se presenta compleja. Desde Italia, Sky Sports asegura que ni el Barcelona ni los representantes del delantero han presentado todavía una oferta formal al Inter. Además, el conjunto italiano mantiene una postura firme y considera a su capitán una pieza fundamental del proyecto, hasta el punto de catalogarlo como intransferible.

Noticias relacionadas

Aun así, en el Barça no descartan movimientos en las próximas semanas. Con el mercado entrando en su recta final y la necesidad de incorporar un delantero de primer nivel, el nombre de Lautaro Martínez amenaza con convertirse en uno de los grandes protagonistas del verano. Todo apunta a que el posible desembarco del argentino en el Camp Nou será uno de los movimientos a seguir hasta el cierre de la ventana de fichajes.