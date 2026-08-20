El Deportivo Alavés tajante con el Rayo Vallecano
El conjunto babazorro no percibirá entradas y su afición no podrá acompañar al equipo en el partido de esta noche
Finalmente, el encuentro que medirá al Rayo Vallecano y Deportivo Alavés no se jugará en el estadio de Vallecas y será en Butarque. Esto ha llevado a que exista un enfado mayúsculo por parte de la afición rayista que, deberá desplazarse para ver a su equipo y también en el bando rival por no percibir entradas para la afición visitante.
Durante esta semana han habido idas y venidas por respecto a este tema y no ha sido en los últimos días cuando se ha sabido todo con claridad. Esta respuesta del Alavés se produce apenas unas horas después del comunicado del Rayo Vallecano, en el que el conjunto franjirrojo justificaba la imposibilidad de poner a disposición las entradas visitantes por los plazos y los protocolos de seguridad establecidos para el traslado del partido al campo del Leganés.
El Rayo defendía que el desarrollo de las localidades no terminó hasta el miércoles por la tarde y que las entradas visitantes debían ser nominativas, además de requerir el envío de la información de sus titulares. Un provceso que suele durar 48 y 72 horas.
Una batalla en la que cada equipo tiene una versión, pero que, finalmente, los más perjudicados vuelven a ser los aficionados.
Reacción al comunicado emitido por el Rayo Vallecano
Ante el comunicado publicado por el Rayo Vallecano en relación con las entradas destinadas a la afición visitante, el Deportivo Alavés rechaza de manera rotunda la versión ofrecida y, especialmente, la afirmación de que haya existido en todo momento una máxima disposición y colaboración para facilitar la presencia de aficionados albiazules en el partido.
Pese a la insistencia del Deportivo Alavés y a las reiteradas gestiones realizadas durante los días previos, el Rayo Vallecano fue demorando la respuesta hasta que, finalmente, en la mañana del miércoles trasladó expresamente al Deportivo Alavés que no habría disponibilidad para la afición visitante, impidiendo así que los seguidores albiazules pudieran adquirir localidades para acompañar y animar al equipo.
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