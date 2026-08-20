Una de las estrellas del Mundial llega a Europa
Orlando Gill está a un paso del Lille
El jugador y su representante aceptaron la propuesta del conjunto francés
El portero de San Lorenzo, Orlando Gill, está cerca de marcharse al Lille. Ha sido una de las sensaciones de este Mundial, ya que tan solo encajado seis goles en cinco partido, lo que eso supone para una selección como Paraguay. Vencieron a Turquía y a Alemania en a tanda de penaltis, siendo Orlando fundamental en los 120 minutos.
Ahora, si nada se tuerce emprenderá una nueva a ventura en Europa de la mano del hijo de Carlo Ancelotti, Davide Ancelotti. El Monza, con el que se le ha relacionado, ofrecía una cesión con opción de compra, pero Gill dio prioridad al Lille al tratarse de un traspaso y poder recalar a un club histórico como es el equipo francés.
El Lille le ha ofrecido garantías para competir por ser titular. Los Dogos pretenden que sea importante y que haga competencia a Berke Özer, según Andrés Onrubia.
Trayectoria
Comenzó su andadura deportiva en el Sportivo San Lorenzo en la temporada 2019/2020, allí estuvo dos temporadas, pero sin apenas minutos. Después, se incorporó al San Lorenzo, donde no fue pieza importante aunque la campaña 24/25 fue en la que más destacó.
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