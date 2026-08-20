Giro radical en el futuro de Yunus Musah
El exfutbolista del Valencia está convenciendo a Rubén Amorin y su futuro parece estar en Milán
Manel Montero
Yunus Musah llegó al Milán en la temporada 2023/2024 procedente del Valencia a cambio de 20 millones de euros. Tras dos años en los que no logró consolidarse en el once inicial, el Atalanta pagó 4 millones de euros por su cesión. Llegó a Bérgamo con unas grandes expectativas pero su participación fue muy decepcionante. Disputó 20 partidos en serie A pero en tan solo cinco fue de titular, marcó un gol y no repartió ninguna asistencia. Después de esta aventura fallida, su futuro apuntaba a estar lejos de San Siro, pero con la llegada de Rubén Amorin parece que el porvenir de Yunus ha dado un giro de tuercas.
La pretemporada ha sido clave
Rubén Amorin llegó el pasado mes de junio como nuevo entrenador del Milán, tras fracasar en el Manchester United. El entrenador luso ha confiado en pretemporada en Yunus, a pesar de que este se encontrara en la rampa de salida, y el estadounidense ha respondido de manera positiva.
Amorin ha encontrado en Yunus un mediocentro dinámico, capaz de abarcar mucho campo y capacitado para romper líneas. Su pretemporada ha sido más que notable, en la que ha disputado dos partidos como titular y los otros dos ha salido en el descanso y ha dejado muy buenas sensaciones. Su gran participación durante estos últimos encuentros a que su situación haya cambiado drásticamente y, a día de hoy, se encuentra fuera de la lista de futbolistas transferibles del Milán.
- El Valencia CF cierra la cesión con opción de compra de Pablo Maffeo
- De Arnau Martínez a Pablo Maffeo: Así cambió el Valencia CF el fichaje del lateral derecho
- Una leyenda que rechazó el Valencia CF, ¿a un paso de regresar a España?
- Arnau Martínez aguanta por el Valencia CF
- Novedades en el entrenamiento del Valencia: Corberán afina el once ante el RC Celta en LaLiga
- ¿Millonada a la vista por Nico González, exjugador del Valencia CF?
- Estos son los mejores extremos libres del mercado de fichajes
- Fichaje cerrado: Kayne Van Oevelen llega al Valencia CF cedido por el Ipswich Town