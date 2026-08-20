Nueva salida en el Celta antes de visitar Mestalla

El Celta de Vigo, primer rival del Valencia CF en LaLiga, continúa dando forma a su plantilla a las puertas del estreno en Mestalla. El conjunto gallego ha cerrado la salida de Manu Fernández, que dejará el club para incorporarse al Cádiz. El central ya se ha despedido de sus compañeros y viajará este jueves a Andalucía para completar su fichaje.

La operación se produce apenas dos días antes del Valencia-Celta del próximo sábado, un encuentro que abrirá el curso liguero para ambos equipos. Manu Fernández, de 25 años, firmará por tres temporadas con el Cádiz, mientras que el Celta se guarda una opción de recompra durante las dos primeras campañas.

El Celta aligera su plantilla antes de visitar Mestalla

Manu Fernández pone así punto final a su etapa en el Celta después de haber dado el salto al primer equipo tras varias temporadas en el filial. El defensa de Narón disputó 32 partidos con el Celta Fortuna en la campaña 2024-25 y posteriormente pasó a formar parte de la dinámica del primer equipo con Claudio Giráldez.

Durante la pasada temporada, el central tuvo presencia en LaLiga, Europa League y Copa del Rey, aunque su participación fue limitada. Su salida se encuadra en el proceso de remodelación de la plantilla celeste, que todavía mantiene otros movimientos pendientes antes del cierre del mercado.

Manu Fernández en un encuentro con el Celta de Vigo / Celta-Instagram

El Valencia espera a un Celta con movimientos

El Valencia CF recibirá el sábado a un Celta que llega a Mestalla con varias operaciones abiertas y con la plantilla todavía en construcción. La salida de Manu Fernández es una de las últimas decisiones tomadas por el conjunto vigués, que busca ajustar sus piezas de cara al nuevo curso.

El conjunto gallego, además, continúa trabajando en nuevas incorporaciones y en otras posibles salidas. El Cádiz será el nuevo destino de Manu Fernández después de que Albert Celades, técnico del conjunto gaditano, jugara un papel importante para convencer al futbolista de dar el paso.

Noticias relacionadas

Con todo ello, el Valencia-Celta del 22 de agosto llega marcado también por la actividad del mercado. Mientras ambos equipos preparan su estreno liguero, el conjunto celeste todavía tiene deberes por resolver antes de que la ventana de fichajes eche el cierre.