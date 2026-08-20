El ex árbitro González Fuertes responde a Bordalás: “Somos 174 árbitros que hemos hecho historia”

González Fuertes y José Bordalás protagonizaron varios roces sobre el césped en alguna ocasión. De hecho, el ex árbitro llegó a expulsar al actual técnico del Getafe en dos ocasiones. Aun así, González Fuertes asegura: “Lo que pasa en el campo se queda en el campo. Siempre mantuve un trato cordial y hasta cariñoso con Bordalás”. Sin embargo, al fundador de la Asociación Española de Árbitros de Fútbol (AESAF) no le han sentado bien las últimas declaraciones del técnico del Getafe, aunque asegura que no le sorprenden.

Bordalás celebra la clasificación a la Conference / GetafeCF

La respuesta de González Fuertes

“Desde la temporada pasada ya no me sorprenden las faltas de respeto al colectivo por parte de José Bordalás. Lo que me sorprende es qué necesidad tiene un profesional como él, que se gana su crédito en el terreno de juego, de realizar este tipo de declaraciones”, afirma González Fuertes.

González Fuertes explica que la asociación está constituida formalmente como organización sindical, está inscrita en el Ministerio de Trabajo y Economía Social y responde a Bordalás: “Los cuatro o cinco amigos son 174 compañeros y compañeras que hicieron historia creando el primer sindicato de árbitros profesionales de este país”, que irónicamente añade: “Esos son los cuatro o cinco hermanos”. El ex árbitro de Primera División asegura que, para él, se está confundiendo la libertad de opinión con la posibilidad de realizar afirmaciones desde el desconocimiento o recurrir al menosprecio gratuito.

Gonzalez Fuertes arbitrará el Athletic Club - Valencia / EFE

"Estuvo respaldada por todos y todas los árbitros y árbitras"

La AESAF se fundó en junio del año pasado y tiene como objetivo defender los intereses laborales y jurídicos de los árbitros. “Cuando se creó, estuvo respaldada por todos y todas los árbitros y árbitras profesionales de este país, con su nombre, su DNI y su firma en el momento de su constitución”, explica el ex árbitro. El asturiano se retiró del arbitraje a final de esta temporada tras 9 campañas en Primera División.

Fuertes siempre ha defendido a los árbitros

Fuertes debutó en 2017 y siempre se ha caracterizado por defender fielmente al estamento arbitral. Esta actitud le ha costado muchas críticas de algunos clubes. Uno de los equipos que le señaló de manera más agresiva fue el Real Madrid en 2025, justo antes de que pitara la final de Copa del Rey.

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El asturiano Pablo González Fuertes. / J. M. LÓPEZ

Su retirada del arbitraje le imposibilita continuar en la AESAF como afiliado, ya que es un puesto que está reservado a quienes continúan ejerciendo en el fútbol profesional. Sin embargo, podrá mantener su vinculación como simpatizante.