El Racing pesca en el Girona: salida inminente

El mercado de fichajes sigue dejando movimientos en el Girona, un club que afronta unas semanas decisivas para definir su plantilla. Mientras el Valencia CF continúa pendiente del futuro de Arnau Martínez, uno de los nombres que más interés ha despertado en Mestalla durante este verano, la entidad catalana trata de desbloquear varias operaciones tanto de entrada como de salida. La última novedad apunta a la marcha de Iván Martín, que está cerca de convertirse en nuevo jugador del Racing de Santander, tal y como ha informado el periodista Matteo Moretto. El acuerdo para la salida está fijado en un traspaso por cerca de 3M€ + un 20% de una futura venta.

Las salidas, clave para resolver el caso Arnau

La posible salida de Iván Martín se suma a otros frentes abiertos que mantiene el Girona en este tramo final del mercado. El club también negocia la marcha de Viktor Tsygankov, cuyo futuro apunta al Celta de Vigo tras los avances y polémicas producidas en los últimos días. Estas operaciones podrían aliviar la situación de una entidad que necesita dar salida a futbolistas para seguir ajustando su plantilla.

En ese escenario aparece nuevamente el nombre de Arnau Martínez. El lateral continúa siendo uno de los activos más cotizados del Girona y su situación sigue sin resolverse. El Valencia mantiene el interés en el futbolista, aunque la competencia de otros clubes y la complejidad de la operación han frenado cualquier avance definitivo. En Montilivi son conscientes de que una venta importante podría ayudar a ordenar el mercado de salidas y entradas antes del cierre de la ventana.

Tsygankov, en una jugada de un partido / David Borrat/EFE

Mumin ya llegó y el Girona sigue remodelando su plantilla

Pese a las dificultades para dar salida a varios jugadores, el Girona también ha acelerado en el capítulo de incorporaciones. El club cerró recientemente el fichaje de Mumin, una operación que refuerza la defensa y demuestra que la dirección deportiva sigue trabajando para fortalecer el proyecto. Sin embargo, buena parte de los movimientos pendientes siguen condicionados por las ventas que puedan concretarse en las próximas semanas.

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Arnau Martínez con la camiseta del Girona / SD

Con Iván Martín acercándose al Racing y Tsygankov negociando su posible desembarco en Vigo, el Girona continúa inmerso en un mercado especialmente intenso. Mientras tanto, en Valencia no pierden detalle de todo lo que ocurre en Montilivi, donde cada salida puede acercar un poco más la resolución definitiva del futuro de Arnau Martínez.