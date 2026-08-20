El Real Betis ya tiene a su delantero

El Real Betis ha cerrado a su delantero deseado, Troy Parrott. Los de Heliópolis cierran al irlandés del AZ por 16 millones más cuatro en variables, firma hasta 2031 y se incorporará esta semana. Se cerró ayer su fichaje y podría estar disponible el martes 25 de agosto ante el Valencia en Mestalla en ese partido aplazado de la primera jornada. El jugador llegará hoy a Sevilla.

Celebración gol Parrott / Troy Parrott

Los verdiblancos compran el cien por cien de su pase, pero el club neerlandés mantendrá el diez por cierto de una posibles plusvalía futura, según ABC. Ahora, Manuel Pellegrini, ya tiene a sus dos delanteros para competir por las tres competiciones en una temporada histórica para el club. La realidad es que Parrott tenía cartel en la liga inglesa, ya que salió de la cantera del Tottenham. Equipos como el West Ham, ahora en Championship, anduvo detrás de él. Hull City y Contry también sondearon al futbolista.

Se iba a marchar a Londres por 20 millones de euros pero el viaje del director deportivo, Manu Fajardo, fue clave en la operación para que el jugador se decidiera por disputar la Champions League.

Trayectoria

Comenzó su andadura en las categorías inferiores del Tottenham y en la temporada 2019/2020 debutó con el primer equipo de la mano de José Mourinho, pero tan solo cuatro encuentros. Después se marchó al Millwall, Ipswich, Milton y Excelsior, pero en todos ellos como cedido. Anotó en el conjunto neerlandés 17 goles y en la temporada 24/25 lo fichó el AZ Alkmaar por 4 millones.

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Celebración título / Troy Parrott

Ha hecho dos temporadas extraordinarias con 20 y 31 goles y, ahora, comienza un nuevo reto en la liga española con el Betis.