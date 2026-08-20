Ronaldinho vuelve al fútbol profesional… ¡11 años después!

Ronaldinho Gaúcho está de vuelta a los terrenos de juego con 46 años, 11 años después de su retirada. Su nuevo club es el Ravenna de la Serie C italiana. El astro brasileño ha aterrizado este jueves en Emili-Romaña (Italia) para ser presentado como nuevo jugador del equipo italiano. El Ravenna busca en su contratación una estrategia comercial y se espera que dispute al menos un partido.

Ronaldinho llegando a su presentación con el Ravenna / @ravennafootballclub

Ronaldinho mantiene una gran relación con el presidente del club, Ignazio Cipriani, empresario y hotelero de la dinastía Cipriani. El magnate italiano ha confesado públicamente que el brasileño era su ídolo en la juventud. Años más tarde esa admiración evolucionó a un vínculo de amistad y comercial. Su llegada al Ravenna se trata de un fichaje simbólico en el que Ronaldinho aprovechará para promover su marca R10, apoyado por marcas como Nike.

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Ronaldinho con la camiseta de su nuevo club / @andreamandorlini_mrofficial

Anunció su fichaje el mes de junio

El que fue balón de oro en 2006 y campeón del mundo en 2002 confirmó el pasado mes de junio su nueva aventura. Fue presentado de manera oficial en Miami, donde transmitió sus ganas por seguir ligado a este deporte: “El fútbol siempre ha sido una alegría para mí y estoy emocionado de llevar ese espíritu al Ravenna”. Para volver a ver a Ronaldinho vestido de corto aún habrá que esperar, ya que el club italiano no ha confirmado el partido en el que podremos ver de nuevo al crack brasileño pisar el césped.