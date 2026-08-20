Ronaldinho vuelve al fútbol profesional… ¡11 años después!
El legendario jugador brasileño ha fichado por el Ravenna de la Serie C italiana
Manel Montero
Ronaldinho Gaúcho está de vuelta a los terrenos de juego con 46 años, 11 años después de su retirada. Su nuevo club es el Ravenna de la Serie C italiana. El astro brasileño ha aterrizado este jueves en Emili-Romaña (Italia) para ser presentado como nuevo jugador del equipo italiano. El Ravenna busca en su contratación una estrategia comercial y se espera que dispute al menos un partido.
Ronaldinho mantiene una gran relación con el presidente del club, Ignazio Cipriani, empresario y hotelero de la dinastía Cipriani. El magnate italiano ha confesado públicamente que el brasileño era su ídolo en la juventud. Años más tarde esa admiración evolucionó a un vínculo de amistad y comercial. Su llegada al Ravenna se trata de un fichaje simbólico en el que Ronaldinho aprovechará para promover su marca R10, apoyado por marcas como Nike.
Anunció su fichaje el mes de junio
El que fue balón de oro en 2006 y campeón del mundo en 2002 confirmó el pasado mes de junio su nueva aventura. Fue presentado de manera oficial en Miami, donde transmitió sus ganas por seguir ligado a este deporte: “El fútbol siempre ha sido una alegría para mí y estoy emocionado de llevar ese espíritu al Ravenna”. Para volver a ver a Ronaldinho vestido de corto aún habrá que esperar, ya que el club italiano no ha confirmado el partido en el que podremos ver de nuevo al crack brasileño pisar el césped.
- El Valencia CF cierra la cesión con opción de compra de Pablo Maffeo
- De Arnau Martínez a Pablo Maffeo: Así cambió el Valencia CF el fichaje del lateral derecho
- Una leyenda que rechazó el Valencia CF, ¿a un paso de regresar a España?
- Arnau Martínez aguanta por el Valencia CF
- ¿Millonada a la vista por Nico González, exjugador del Valencia CF?
- Novedades en el entrenamiento del Valencia: Corberán afina el once ante el RC Celta en LaLiga
- Estos son los mejores extremos libres del mercado de fichajes
- Fichaje cerrado: Kayne Van Oevelen llega al Valencia CF cedido por el Ipswich Town