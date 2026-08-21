Llega la nueva colección de cromos de Panini para LaLiga 26-27

La temporada futbolística ya ha comenzado también en los quioscos. Panini ha puesto en circulación su nueva colección de LaLiga 2026/27, el clásico álbum de cromos de LaLiga que cada verano recupera una de las tradiciones más reconocibles del fútbol español.

La colección salió a la venta a comienzos de agosto y vuelve a reunir a los veinte equipos de LaLiga EA Sports, con sus escudos, entrenadores y plantillas, aunque con la particularidad habitual de que el mercado de fichajes todavía permanece abierto. Por ello, Panini irá actualizando progresivamente los equipos a medida que se produzcan nuevas incorporaciones. Vamos, que pronto aparecerán cromos de Maffeo con la camiseta del Valencia CF.

La primera edición arranca con 494 cromos, de los que 409 corresponden a las plantillas de los clubes y el resto a diferentes series especiales. Entre ellas aparecen ADN LaLiga Prime, Draft 23 y LaLiga Fantasy, que amplían el contenido del álbum más allá de los tradicionales cromos de jugadores. Luego, ya se sabe, irán llegando los del resto de jugadores que van siendo fichados por los equipos de LaLiga. Y no serán pocos.

El auge de los juegos Fantasy en España. / EPC

Los 'Extra Stickers', gran novedad

Una de las principales novedades de esta temporada está fuera del álbum. Panini incorpora por primera vez a su colección de LaLiga los Extra Stickers, un formato que ya había despertado un notable interés entre los coleccionistas en otras colecciones.

Estos cromos especiales cuentan con versiones Bronce, Plata y Oro y no tienen un espacio concreto dentro del álbum, convirtiéndose en una pieza adicional para quienes buscan completar la colección al máximo. Sólo hay 5 futbolistas enmarcados en esta particularidad.

El precio mantiene además uno de los grandes atractivos de la colección. Los sobres se comercializan a un euro, con ocho cromos en cada paquete, mientras que el álbum estándar tiene un precio de cinco euros. También existen diferentes versiones especiales destinadas a los coleccionistas más exigentes. Ya sabes, los de tapa dura.

Un verano más, la tradición vuelve a los quioscos

La colección Liga Este se mantiene así como una de las grandes citas del coleccionismo futbolístico en España. Una tradición que sobrevive generación tras generación y que permite que los grandes nombres de LaLiga vuelvan a convivir, al menos durante unas semanas, en los sobres, las carpetas y las mesas donde se negocian los cromos repetidos.

Además, la colección no está cerrada. Como sucede cada temporada, los movimientos del mercado obligarán a incorporar nuevos cromos y actualizaciones durante el curso. De esta forma, completar el álbum será también seguir la evolución de una Liga que todavía está terminando de configurar sus plantillas.

Noticias relacionadas

Un creador de contenido chileno cubrió su coche nuevo con cromos del Mundial / SD

Porque por mucho que cambie el fútbol, hay cosas que nunca pasan de moda y es esa magia que se genera cuando te dispones a abrir un sobre, descubrir qué ha tocado y preguntar a tu amigo o al compañero de al lado aquello de "¿lo tienes?".