Antonio Sivera, exvalencianista, renueva con el Deportivo Alavés

El Deportivo Alavés ha anunciado esta mañana la renovación del guardameta, Antonio Sivera hasta 2030. Diez son los años que lleva defendiendo la portería del equipo babazorro y, ahora, se asegura cuatro temporadas más. El equipo de Quique Sánchez Flores ha comenzado con buen pie la competición, ganando al Getafe en la primera jornada y empatando a uno contra el Rayo Vallecano en la segunda.

Durante estos años, el exvalencianista ha disputado 179 partidos con la camiseta albiazul, nueve de ellos en primera y uno en segunda división. Comenzó a la sombra de Pacheco, pero después se hizo un hueco en el once. Ahora, es el primer capitán del equipo, el de Jávea gracias a sus buenos partidos, intervenciones y regularidad se ha ganado la renovación a sus 30 años.

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Trayectoria

Comenzó su andadura deportiva en el Valencia CF, pero en el Mestalla y no llegó a debutar en ningún momento en el primer equipo. Se marchó al Alavés y allí ha estado durante toda su carrera, pero pasó una temporada cedido en el Almería disputando tan solo seis encuentros. Después, siguió su carrera en el conjunto babazorro hasta hoy.