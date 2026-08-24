Batacazo de Unai Emery y su Aston Villa sin Ollie Watkins en el arranque de la Premier

El Aston Villa de Unai Emery no pudo tener un peor estreno en la Premier League. El conjunto de Birmingham cayó 4-0 ante el Brighton en un partido en el que apenas encontró respuestas y que quedó mermado, además, por la ausencia de Ollie Watkins, su principal referencia ofensiva. El delantero inglés, que ha sido objeto de una creciente ofensiva del Al Hilal, no apareció ni siquiera en la convocatoria, alimentando todavía más las especulaciones sobre su futuro.

La ausencia de Watkins llegó después de que el atacante regresara de sus vacaciones tras el Mundial, apenas unos días antes del encuentro. En medio del interés del club saudí, Unai Emery evitó explicar los motivos de su ausencia. Antes del partido, el técnico español respondió con un escueto "silencio" cuando fue cuestionado por la situación y, tras el 4-0, mantuvo la misma línea: "Pregúntenle a él". Una respuesta que no hace sino aumentar las dudas sobre si el delantero está realmente disponible para el proyecto del Villa o si su salida empieza a tomar forma.

Otra ausencia llamativa fue la del portero argentino Dibu Martínez, que también ha estado con opciones de dejar el Villa durante este mercado de pases en verano. La competencia ha aumentado de manera significativa para el arquero de la Albiceleste tras el fichaje por los de Unai Emery del japonés Zion Suzuki, procente del Parma de la serie A. 'Dibu' no se sentó ni en el banquillo, donde estuvo el nipón, mientras que el titular fue el neerlandés Marco Bizot, de 35 años.

La goleada sufrida por los villanos estuvo claramente condicionado por la expulsión con roja directa del medio brasileño Joao Gomes minutos antes del final del primer tiempo.

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Emery se queda con el compromiso de "los que están aquí" pese al 4-0

El resultado terminó de convertir la jornada en un duro golpe para el Aston Villa, que además tuvo que afrontar buena parte del encuentro en inferioridad numérica tras la expulsión de Gomes. Emery, lejos de buscar excusas, puso el foco en los futbolistas que sí estuvieron sobre el césped y destacó su compromiso pese a la contundencia del marcador. "Los jugadores que están aquí lo demostraron, su compromiso es realmente fantástico", aseguró el entrenador. Sin Watkins y con un 4-0 en contra, el Aston Villa inicia su camino en la Premier con muchas preguntas por resolver.