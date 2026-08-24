Bombazo a la vista del Dépor

La vuelta del Deportivo de la Coruña a Primera División nos está dejando muchas sorpresas. Tras el fichaje estrella de Aubameyang, Adama Traoré parece ser el siguiente. Según ha informado Matteo Moretto, las próximas 48 horas serán claves, en el club son optimistas de que la operación se haga realidad. El exjugador del Barça quedó libre el pasado mes de junio tras su paso por el West Ham y ve con buenos ojos una vuelta a La Liga.

Un futbolista consolidado en la élite

El conjunto gallego busca ganar velocidad y potencia en su banda derecha y Adama es el nombre ideal para ello. Además, es un jugador consagrado, que aportará experiencia a un equipo en el que la mitad de sus futbolistas no han jugado en primera división. El extremo español porta a sus espaldas más de 300 partidos y más de 70 aportaciones de gol, jugando en equipos como el Wolverhampton, Fulham, West Ham o Barça.

Adama Traoré en una foto de archivo. / SD

Delantera de ensueño

Si se oficializa el fichaje de Adama Traore, el Dépor contará con una delantera inimaginable hace una temporada. El canterano blaugrana formaría tridente con Yeremay Hernández, joya del equipo blanquiazul, y con Pierre-Emerick Aubameyang, uno de los delanteros más prolíficos de la última década.

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Estos tres nombres se suman a los 26 millones de euros que ha desembolsado el club en las nuevas incorporaciones y se espera alguno más. El proyecto deportivo de los de La Coruña pasa por la permanencia pero, con la plantilla que están confeccionando, pueden llegar a soñar por algo más.