Chupe neutraliza a Aubameyang y reparte los puntos en el Málaga-Deportivo

Carlos Ruiz, 'Chupe', de penalti, le dio al Málaga su primer punto en su retorno a la Primera división al equilibrar el tanto inicial del gabonés Pierre Emerick Aubameyang y sellar el 1-1 ante el Deportivo de A Coruña, otro de los recién ascendidos.

El conjunto malagueño se presentó en el estadio de La Rosaleda con un solo cambio en el once titular con respecto al que jugó en la primera jornada frente al Atlético de Madrid con la entrada del delantero Juan Cruz por David Larrubia.

Los dos equipos salieron decididos a por el gol, con ataques rápidos y veloces por las bandas, con presión en el centro del campo y con el Málaga haciendo daño en las transiciones con Juan Cruz, entre líneas, buscando el golpeo del balón, con un primer intento que desbarató Leo Román.

El Deportivo no se amilanaba, presionaba y con el delantero gabonés Pierre Emerick Aubameyang trabajando arriba, y creando peligro, buscaba sorprender a la zaga malaguista.

Los minutos transcurrían, el partido era muy igualado y el marcador seguía inmóvil, con apenas ocasiones de gol y muchos acercamientos a ambas áreas.

La primera llegada con peligro, en un pase de Luismi Cruz a Aubameyang, este por velocidad dejó atrás a Einar Galilea y sorteó al guardameta malaguista Alfonso Herrero, que se quedó frenado, y el delantero del Dépor solo tuvo que empujar el balón dentro de la portería desequilibrando el marcador en el minuto 22.

El partido cambió, con los locales desdibujados tras un buen comienzo, y un Deportivo muy bien plantado en el campo, sin fisuras, ordenado y firme en defensa.

Aún así, el Málaga se rehízo poco a poco, fue dejando atrás el golpe duro y en una acción por la izquierda, con robo del lateral izquierdo Rafita, este intentó sortear dentro del área al central deportivista Noubi, que golpeó su pierna izquierda, señalando el colegiado Javier Alberola penalti.

No lo dudó y el máximo goleador del Málaga la pasada temporada, Carlos Ruiz Chupete, lanzó la pena máxima batiendo a Leo Román, igualando el encuentro en el minuto 34.

Empezó otro partido, con el Málaga buscando el segundo gol y el Deportivo, intentando salvar la estocada dolorosa, volviendo a la presión fuerte y buscando a Aubameyang.

En la segunda parte el ritmo lo imponía el Málaga, intentando romper la dos líneas impuestas por el Deportivo antes de llegar a la portería. Le era prácticamente imposible por la seguridad defensiva y el gran repliegue que realizaba.

El técnico malaguista, Juan Francisco Funes, no veía claro el resultado y cambió al debutante Juan Cruz, por el malagueño David Larrubia, para intentar el desborde por la derecha.

Tampoco su homólogo Antonio Hidalgo, que quiso dar frescura con la entrada de Mella y Villares por Altimira y el danés Asp-Jensen.

Era un partido vibrante, emocionante, intenso, pero sin ocasiones claras.

La única la tuvo Chupete, en un error de Villares, que quiso jugar en el área grande con un compañero y el jugador del Málaga, esperando el fallo, remató de cabeza al larguero.

Hubiera sido el 2-1 de un delantero astuto, al igual que el lanzamiento de falta posterior de Haitam, que rozó el poste derecho. El Deportivo estaba tocando fondo, aunque tenía atisbo de recuperación en algunos momento.

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Al final, empate en un partido muy igualado que deja al Málaga con un punto y al Deportivo con dos, en su vuelta a Primera División.