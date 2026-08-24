¿Cuándo cierra el mercado de fichajes de LaLiga?

El mercado de fichajes ya cuenta los días para echar el telón. La semana que viene será la última en la que los clubes puedan hacerse con caras nuevas con las que competir en condiciones óptimas la temporada 2026/27. Durante este verano ya se han oficializado algunos de los fichajes ‘bomba’ que competirán en nuestra liga como son Diomande, Gordon, Bernardo Silva o Hjulmand, entre otros. Además, el regreso a España de campeones del mundo como Cucurella, Grimaldo o Rodri se suman a viejos conocidos como Sergio Canales volviendo a su querido Sardinero o Enes Ünal de vuelta al Getafe CF.

Sergio Canales, durante su presentación con el Racing. / SD

En clave Valencia CF, el club ché también tiene mucha faena por delante. Con la temporada ya comenzada con el insulso empate a cero ante el Celta, el equipo dirigido por Carlos Corberán tiene muchos frentes abiertos como son las negociaciones por Arnau Martínez o la incorporación de un jugador de ataque. Tanto el defensor del Girona FC como la posible llegada de jugadores como Largie Ramazani son necesidades que el club necesita cubrir cuanto antes. Además, en la secretaría técnica de la Avenida Suecia tendrán que desatascar las posibles salidas de Dani Raba y André Almeida.

Arnau, titular en una línea de cuatro en el sector derecho / Girona FC

No obstante, en la secretaría técnica de Mestalla no tendrán tiempo infinito. El mercado de fichajes en LaLiga cerrará el próximo martes 1 de septiembre a las 23:59 horas. Hasta ese momento, los clubes de la liga española podrán mover ficha por sus últimos objetivos, ya con las tres primeras jornadas disputadas por completo.

¿Hasta cuándo se puede fichar en otras ligas?

El resto de grandes ligas tendrán un cierre de mercado a horas similares. Las ligas más tempraneras en bajar la persiana serán la Bundesliga y la Serie A. Tanto en Alemania como en Italia, el mercado cerrará el mismo 1 de septiembre a las 20:00h. Unas horas después, se terminará en la Ligue 1, ya que Francia pone como las 23:00h su tiempo límite. A continuación, llegará el cierre de mercado en LaLiga junto al de la Premier League. Sin embargo, la diferencia horaria hará que en Inglaterra se pueda fichar hasta las 23:00h hora española.

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En otros mercados como en la MLS, el periodo se extiende hasta el 2 de septiembre, que traducido a nuestro país será a las 6 de la mañana del día 3. En la moderna liga de Arabia Saudí, se alargará hasta el 10 de septiembre la oportunidad para que nuevos futbolistas recalen en el campeonato donde juega Cristiano Ronaldo.