Cucurella, presentado como nuevo jugador del Real Madrid: "Es el mejor club del mundo"

El Real Madrid afrontó este lunes la quinta y penúltima presentación de sus nuevos fichajes. Con la competición liguera ya en marcha y todas las incorporaciones habiendo debutado oficialmente con la camiseta blanca, el club encara los últimos actos de esta semana, ambos a puerta cerrada. Después de la puesta de largo de Carlos Espí el domingo, tras su gol decisivo ante el Espanyol, este lunes fue el turno de Marc Cucurella.

Como es habitual, el acto se celebró en Valdebebas y contó con la presencia de Florentino Pérez. El presidente recibió al lateral catalán en la sala de juntas, donde Cucurella estampó su firma en el contrato que le vincula al Real Madrid hasta el 30 de junio de 2032. Serán seis temporadas para un futbolista que llega al conjunto blanco con 28 años.

El Madrid pagó al Chelsea 55 millones de euros por su incorporación, además de otros cinco millones en variables. Un desembolso que convierte al internacional español en una de las grandes apuestas del club para reforzar el lateral izquierdo.

Cucurella, junto a Florentino Pérez / Real Madrid

Tras formalizar el acuerdo, el nuevo jugador blanco recibió los elementos protocolarios habituales en estas presentaciones: una réplica del Santiago Bernabéu, un reloj y la camiseta del Real Madrid con su nombre y el dorsal 17. En el acto también estuvo presente José Martínez 'Pirri', presidente de honor de la entidad.

Después de posar con su nueva camiseta, Cucurella atendió a los medios oficiales del Real Madrid y habló sobre sus sensaciones en este nuevo capítulo de su carrera. "Es un orgullo, es un día muy especial para mí, para mi familia. El verano se ha hecho largo, pero ya llevo un tiempo disfrutando, unas semanas, y muy contento. Es un honor poder vestir esta camiseta, el mejor club del mundo, todo lo que ha ganado, todo lo que le queda por ganar y ojalá sea una gran época y podamos conseguir muchos títulos".

El lateral también explicó sus primeras sensaciones al verse vestido de blanco y reconoció el impacto que le produce formar parte del club: "Impresiona, impresiona mucho. Se habla sobre todo en estos últimos años de las remontadas. Me acuerdo mucho de la última también, que la vimos en la selección, que ganaron compañeros como Carvajal, Joselu y Nacho. Y nada, muy especial. Ojalá tener la suerte, hacer unas grandes temporadas y poder levantar alguna, que creo que como jugador es uno de los máximos éxitos que pueda haber".

Cucurella en acción durante el Espanyol-Real Madrid / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Cucurella ya sabe lo que supone jugar en el Santiago Bernabéu como visitante y ahora espera vivir desde dentro el ambiente del estadio: "Pues con muchas ganas. Al final, el Bernabéu me ha tocado sufrirlo de visitante y sé lo que impone. También he visto lo que conlleva las remontadas, que equipos y momentos en los que el Madrid parecía que estaba muerto, que no tenían nada que hacer, luego en diez minutos cambia todo y eso creo que es una cosa mágica que poderla vivir desde dentro".

El catalán afronta con ilusión su nueva etapa y espera que su llegada se traduzca en éxitos para el conjunto de José Mourinho: "Yo creo que va a ser una de las etapas más bonitas y ojalá vayan bien las cosas y podamos hacer a toda esa gente feliz".

Finalmente, Cucurella quiso lanzar un último mensaje a la afición madridista: "Hola, madridistas. Gracias a todos por vuestro apoyo. Un día muy especial para mí y para mi familia y tengo muchas ganas de conoceros en el Bernabéu. ¡Hala Madrid!"

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Cucurella afronta ahora una nueva etapa en su carrera después de un verano marcado por la polémica en torno a su acuerdo con el Atlético y por su pasado blaugrana. El internacional español se pone a las órdenes de José Mourinho con el objetivo de aportar su experiencia y ayudar a un Real Madrid que busca recuperar cuanto antes la senda de la victoria.

Fuente: Sport