Guerra City-Tottenham por un crack de la Premier

Se avecina culebrón en la Premier League. Tanto Tottenham como Manchester City están muy interesados en la incorporación de Cody Gakpo, jugador del Liverpool. El extremo neerlandés tenía un acuerdo contractual con los Spurs, pero, según Fabrizio Romano, los citizens se han metido de pleno en las negociaciones para buscar suplir las bajas de Savinho y Marmoush al propio Tottenham.

El Liverpool tiene el control total de la operación, ya que el futbolista está vinculado hasta 2030. Además, el conjunto red está en busca de dos extremos, siendo Bradley Barcola el máximo favorito. Aunque Gakpo está abierto a salir, sabe que, a tan solo una semana de que finalice el mercado de fichajes, es muy complicado que el equipo entrenado por Iraola encuentre un perfil de garantías para su posición.

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Cody Gakpo celebrando un gol con Países Bajos / La Presse / AP

El nuevo Liverpool empieza con dudas

La llegada de Andoni Iraola no ha despejado la incertidumbre que lleva persiguiendo al equipo desde la temporada pasada. Tras una pretemporada bastante irregular, el Liverpool ha comenzado el nuevo curso rescatando un empate en el 99’ ante el Newcastle. Además, fue el propio Gakpo quien marcó el primer gol de los reds y disputó los 90 minutos. El internacional con Países Bajos fue nombrado Man of the Match, dando argumentos más que suficientes para que el Liverpool no prescinda de él fácilmente.