Otro jugador de LaLiga, en rebeldía: Pathé Ciss se niega a entrenar con el Rayo para forzar su salida

Al Rayo Vallecano se le acumulan los problemas. Este lunes, 'Marca' ha informado que el centrocampista senegalés Pathé Ciss se ha declarado en rebeldía y se ha negado a entrenar con sus compañeros.

El motivo del enfado de Ciss es que el club vallecano no está predispuesto a escuchar las ofertas que llegan para fichar a Ciss durante este mercado de verano, y el jugador quiere una salida de Vallecas.

El senegalés considera que ha acabado su ciclo en un Rayo inmerso en una crisis institucional fuerte y ha pedido formalmente a la entidad valorar las propuestas que le han llegado. Aun así, el club presidido por Raúl Martín Presa se ha negado a valorar ofertas y no se plantea dejar salir al mediocapista.

Ciss tiene contrato con el Rayo hasta el mes de junio de 2027, una temporada más y su cláusula de rescisión actual es de 10 millones de euros.

A sus 32 años, el centrocampista ha sido titular en los dos onces oficiales de Beñat San José esta temporada, y puede actuar tanto en la defensa como en el pivote defensivo. La postura del club, en este sentido, es que cuenta con él para esta temporada, pero el jugador parece decidido a forzar una salida.

Acorde al entorno de Ciss, según EFE, el jugador tiene ofertas importantes de Turquía y de Arabia Saudí. Ciss estaría "muy molesto" con el presidente, Martín Presa, al que acusa de "no dejarle progresar a nivel deportivo" en lo que puede ser su último gran contrato profesional.

Esta no es la primera vez que Pathé Ciss pretender salir del Rayo. La más sonada fue el 31 de enero de 2023, el último día del mercado de invierno, cuando el jugador tenía un acuerdo verbal con el Olympique de Lyon, que estaba dispuesto a pagar algo más de cinco millones de euros por él, y Presa no aceptó negociar.

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Pathé Ciss, internacional con Senegal en 34 ocasiones, llegó al Rayo Vallecano en 2021 procedente del Fuenlabrada y desde entonces ha disputado 181 partidos oficiales y ha marcado once goles.

Fuente: Sport