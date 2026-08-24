El Manchester City acelera por Enzo Fernández y prepara 140 millones
El conjunto de Pep Guardiola quiere cerrar esta misma semana la incorporación del centrocampista argentino
El Chelsea se mantiene firme en sus exigencias económicas
El Manchester City acelera por Enzo Fernández. El centrocampista argentino se ha convertido en uno de los grandes objetivos del conjunto inglés, que pretende avanzar en las negociaciones durante los próximos días para intentar cerrar su incorporación antes de que finalice la semana. Según informa Gianluca Di Marzio, las conversaciones están en marcha y el argentino es prioridad para la medular.
La necesidad del City pasa por encontrar un futbolista capaz de asumir el protagonismo en una zona del campo que necesita nuevos referentes. En ese escenario, Enzo Fernández aparece como una de las opciones preferidas por la entidad inglesa. Su capacidad para organizar el juego, su personalidad y su experiencia al máximo nivel convierten al campeón del mundo en un perfil especialmente atractivo para el proyecto del Etihad.
El Chelsea pone precio a su estrella: 140 millones de euros
El gran obstáculo para el fichaje de Enzo Fernández es económico. El Chelsea no está dispuesto a facilitar su salida y ha fijado sus exigencias en torno a los 140 millones de euros, una cifra que situaría al argentino entre los traspasos más caros de la historia del fútbol. Desde Stamford Bridge consideran que continúa siendo una pieza fundamental y no contemplan, por ahora, rebajar sus pretensiones.
Las primeras propuestas del Manchester City se habrían situado alrededor de los 120 millones, pero la postura del conjunto londinense obliga a los de Guardiola a buscar una fórmula que permita acercar posiciones. Pese a la distancia económica, las conversaciones siguen abiertas y en Inglaterra existe la sensación de que los próximos días pueden resultar determinantes para desbloquear una operación de enorme magnitud.
Un fichaje capaz de cambiar el mapa de la Premier
La llegada de Enzo Fernández al Manchester City sería mucho más que un refuerzo de primer nivel. El argentino aportaría jerarquía, capacidad de distribución y personalidad en los grandes partidos, además de convertirse en una pieza capaz de elevar todavía más el potencial de uno de los grandes aspirantes a todos los títulos.
El movimiento también tendría consecuencias directas para el Chelsea y para la Premier League. Perder a uno de sus principales referentes para reforzar a un rival directo sería un golpe importante para los londinenses, mientras que el City daría un nuevo salto de calidad en su centro del campo. Con el mercado entrando en su fase decisiva, todas las miradas están puestas ahora en una negociación que puede convertirse en uno de los grandes bombazos del verano.
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