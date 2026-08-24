Los países nórdicos se rebelan contra Infantino: la crisis en la FIFA suma un nuevo capítulo

La crisis institucional que atraviesa la FIFA sigue escalando. A la creciente oposición de varias federaciones europeas se ha sumado ahora un bloque especialmente influyente: las federaciones de Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia, Islandia y las Islas Feroe, que han anunciado de forma conjunta que han perdido la confianza en Gianni Infantino y en la actual dirección del organismo que gobierna el fútbol mundial. La decisión supone un nuevo golpe para el presidente de la FIFA a pocos meses de las elecciones y en pleno debate sobre el futuro modelo de gestión de la institución.

El movimiento nórdico no llega de manera aislada. Durante las últimas semanas, diferentes federaciones y confederaciones han mostrado su rechazo a la gestión de Infantino, especialmente tras la polémica generada por el proyecto FIFA Forward Enterprise, una iniciativa que contemplaba la entrada de inversión privada en los derechos comerciales de competiciones como el Mundial. La propuesta provocó un terremoto político dentro del fútbol internacional y abrió una fractura entre la FIFA y organismos como la UEFA, la AFC o la CONCACAF.

Una oposición cada vez más amplia

La retirada de apoyo de los países nórdicos refuerza la sensación de que el presidente de la FIFA está perdiendo aliados en Europa. Antes ya habían mostrado públicamente sus discrepancias federaciones como Inglaterra, Gales, Irlanda o Nueva Zelanda, mientras que desde Noruega incluso se ha pedido abiertamente la dimisión del dirigente suizo. El principal motivo de las críticas es la exigencia de una mayor transparencia y una investigación independiente sobre las decisiones adoptadas en los últimos meses.

La respuesta de Infantino: un mensaje directo a sus detractores

En medio de este escenario, Gianni Infantino decidió responder públicamente a las críticas durante un encuentro con representantes de la Unión de Fútbol del Caribe. Lejos de rebajar el tono, el presidente defendió su modelo de gestión y lanzó un mensaje que muchos interpretaron como una referencia directa a la UEFA y a las grandes potencias del fútbol mundial.

Infantino y Ceferin, presidentes de la FIFA y la UEFA / SD

“Algunos no necesitan ni quieren que otros crezcan”, afirmó el máximo dirigente de la FIFA, insistiendo en que su objetivo es reducir la brecha entre los países con mayores recursos y las federaciones más pequeñas. Según Infantino, el crecimiento del fútbol mundial pasa por ofrecer más oportunidades económicas y deportivas a las 211 asociaciones miembro.

Las declaraciones reflejan perfectamente el núcleo del conflicto. Mientras sus opositores cuestionan la gobernanza y la transparencia de la FIFA, Infantino sostiene que existe una resistencia por parte de las grandes federaciones a perder influencia en favor de mercados emergentes y países con menos peso histórico dentro del fútbol internacional.

Una batalla por el futuro del fútbol mundial

La retirada de apoyo de las federaciones nórdicas y la contundente respuesta de Infantino evidencian que la disputa ya no gira únicamente alrededor de una propuesta económica concreta. Lo que está en juego es el modelo de poder dentro de la FIFA, la distribución de los recursos y la capacidad de influencia de las distintas confederaciones en los próximos años.

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El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en el Mundial 2026. / Europa Press/Contacto/Heuler Andley / Diaesportivo

Con las elecciones en el horizonte y una oposición cada vez más organizada, la presidencia de Infantino afronta uno de los momentos más delicados desde que llegó al cargo. Sin embargo, el dirigente mantiene importantes apoyos fuera de Europa y continúa defendiendo que su proyecto busca democratizar el crecimiento del fútbol mundial. La batalla política en la FIFA está lejos de terminar y promete marcar el rumbo del deporte más popular del planeta durante los próximos meses.