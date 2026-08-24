Pathé Ciss estalla y fuerza su salida del Rayo a una semana del cierre de mercado

El Rayo Vallecano afronta uno de los conflictos más delicados de este mercado de fichajes. Cuando apenas queda una semana para el cierre de la ventana de verano, Pathé Ciss ha decidido dar un paso al frente para intentar acelerar su salida del conjunto franjirrojo. El internacional senegalés, uno de los jugadores más importantes de la plantilla en las últimas temporadas, considera que ha llegado el momento de cambiar de aires y ha iniciado un pulso directo con la entidad.

Según diversas informaciones, el centrocampista cuenta con varias propuestas tanto de España como del extrangero, especialmente de Turquía y Arabia Saudí. Sin embargo, la postura del club presidido por Raúl Martín Presa sigue siendo firme: sólo permitirá su marcha si algún equipo paga los 10 millones de cláusula. Una posición que ha provocado malestar en el jugador.

El conflict ha alcanzado un nuevo nivel este lunes. Pathé Ciss ha decidido no ejercitarse junto al resto de sus compañeros como medida de presión para desbloquear una situación que considera estancada.

Pathé Ciss durante un partido de LaLiga ante el Villarreal. / Andreu Esteban / EFE

Un desencuentro que viene de lejos

La tensión entre el jugador y la dirección no es nueva. Ya en anteriores mercados aparecieron oportunidades para abandonar Vallecas que finalemnete no llegaron a concretarse. Ahora, con 32 años y contrato hasta 2027, Ciss considera que puede estar ante una de sus últimas oportunidades para firmar un gran contrato.

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A una semana del cierre del mercado, el Rayo no quiere perder a una pieza clave de su esquema, pero el futbolista parece decidido a librar la batalla hasta el último día. En Vallecas ya se juega otro partido, uno que no se disputa sobre el césped y cuyo desenlace podría marcar el final de una etapa que parecía indiscutible hace apenas unos meses.