El plan de la Real Sociedad para reforzar su defensa este mercado de fichajes

La Real Sociedad sigue buscando la fórmula para sumar efectivos que le hagan elevar su solidez defensiva. Las salidas de Aritz Elustondo y Caleta-Car han dejado un vacío en el eje de una zaga a la que solamente se ha reincorporado Jon Martín tras volver de su cesión al Deportivo Alavés. La semana pasada, con todo acordado para el regreso de Nayef Aguerd, la incorporación del central marroquí se vio frustrada por problemas médicos.

Nayef Aguerd tenía todo acordado para volver a jugar en el Reale Arena. La secretaría técnica txuri-urdin lo tenía como principal favorito e incluso el acuerdo de cesión se había cerrado por 4 millones de euros y una opción de compra para final de temporada. No obstante, la operación se cayó tras las dudas que dejó en su revisión médica con el Olympique de Marsella. "Tuvimos conversaciones con Aguerd antes del reconocimiento médico. Y después del reconocimiento hablamos con los médicos y como club decidimos que no era buena idea firmarlo", confirmó Matarazzo en rueda de prensa.

Nayef Aguerd, durante su etapa en la Real Sociedad en la temporada 2024/25 / EFE

Desde entonces, la dirección deportiva del club de San Sebastián ya se mueve en busca de otros nombres para la defensa. El nuevo futbolista que suena es Jonathan Jesús, central brasileño de 22 años que actualmente milita en el Cruzeiro. De hecho, según informa Noticias de Gipuzkoa, la primera intentona de la Real Sociedad ya habría sido rechazada. Se trata de una oferta de unos 13 millones de euros que no ha terminado de convencer al conjunto carioca. No obstante, los donostiarras buscarán por todos los medios posibles cerrar su incorporación, ya que es la demarcación en la que tienen puestos los objetivos.

Jonathan Jesús, defensa central del Cruzeiro / GETTY IMAGES

Se complica la operación Edson Álvarez

Otro de los jugadores que lleva tiempo apuntado en la agenda de la Real Sociedad es Edson Álvarez. El descenso del West Ham abre las puertas a una posible salida. Sin embargo, la vía que la Real pretende para su desembarco en la liga española es en calidad de préstamo y ya han llegado ofertas económicas mucho mejores para el club ‘hammer’. Se trata del Olympiacos, quien ya ha enviado una propuesta de 8 millones de euros, por lo que su llegada no será nada fácil.

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El equipo dirigido por Pellegrino Matarazzo cayó el pasado viernes ante el Real Betis en su estreno liguero y afronta esta semana su segundo compromiso, frente al Real Madrid en el Santiago Bernabéu.