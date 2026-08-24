Xavi Hernández comienza su andadura como nuevo seleccionador de Países Bajos
Tras dos años sin entrenar, el exentrenador del Barcelona ya se pone a los mandos en Holanda
El técnico español ha llegado hoy a la ciudad deportiva de la selección holandesa para comenzar dejando su sello. Asume una nueva responsabilidad como sucesor de Koeman, que dejó el cargo tras la eliminación del Mundial 2026 ante Marruecos en los penaltis en los dieciseisavos de final y, ahora, comienza un nuevo proyecto que se extiende hasta el Mundial 2030.
Junto a él estarán Sergio Alegre y Óscar Hernández, dos de sus ayudantes en el pasado, mientras que Iván Torres continúa en el cuerpo técnico como preparador físico. Además, mantiene a Ruud van Nistelrooy y Patrick Lodewijks será para trabajar como entrenador de porteros.
Una nueva era para 'la Orange'
El proyecto de Xavi llega en un momento delicado para la selección neerlandesa, que busca superar la decepción de la temprana eliminación del Mundial. Xavi tendrá su estreno como seleccionador el próximo 24 de septiembre, cuando Países Bajos se enfrente a Alemania, dirigida por Jurgen Klopp, en la Nations League. Además, tendrá en el mismo grupo a Serbia y Grecia para comenzar con buen pie su andadura.
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