Malas noticias en el RC Celta: Borja Iglesias, lesionado

Duro revés para un campeón del mundo en este inicio de Liga. El RC Celta de Vigo perderá a uno de sus mejores jugadores para las próximas citas ligueras. Borja Iglesias ha sufrido un contratiempo físico que le mantendrá apartado de los terrenos de juego a la espera de su debut en Liga, que todavía no se ha dado.

El delantero celeste se incorporó más tarde al trabajo a las órdenes de Claudio Giráldez después de conquistar el Mundial 2026 con España. Borja Iglesias, que no tuvo minutos en el estreno del Celta frente al Valencia CF en Mestalla, sufre una lesión en la pierna izquierda. El atacante tiene una rotura miofascial del sóleo por la que tendrá que estar al menos un par de semanas de baja.

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El Celta pierde a un jugador importante en una semana en la que disputará tres partidos, puesto que al del debut en Mestalla hay que añadirle la visita de Osasuna a Balaídos este próximo jueves, aplazado de la primera jornada. Además del duelo correspondiente a la tercera jornada de Liga el próximo domingo frente al Athletic en Vigo.