La Real Sociedad cierra la cesión de Mamadou Sarr

La Real Sociedad ya ha elegido el defensa central con el que completará su plantilla en la presente temporada. Se trata de Mamadou Sarr, uno de los descartes del Chelsea de Xabi Alonso que buscará minutos en LaLiga en calidad de préstamo.

Sarr aterrizará en San Sebastián para recalar rápidamente a las órdenes de Pellegrino Matarazzo, quien ansiaba reforzar la parcela defensiva ante las dudas con Nayef Aguerd y la negativa del Cruzeiro por Jonathan Jesús. El zaguero, que este sábado cumplirá 21 años, se unirá de esta forma a Jon Martín, Igor Zubeldia y Jon Pacheco para completar la defensa en el Reale Arena.

Mamadou Sarr en un entrenamiento con el Chelsea FC / Chelsea FC

A su corta edad, Sarr ya acumula una gran cantidad de partidos a sus espaldas. El Estrasburgo apostó fuerte por él en verano de 2024 abonando 10 millones de euros al Olympique de Lyon para hacerse con sus servicios. Bajo el mando de Liam Rosenior se hizo un fijo y explotó hasta llamar la atención del Chelsea, quien lo fichó por 14 ‘kilos’ y lo dejó cedido un año más en Estrasburgo. Además, su buen hacer le permitió debutar con la selección absoluta de Senegal a finales de 2025.

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La Real no se olvida de Héctor Fort

La baja de larga duración de Álvaro Odriozola y el hecho de entrar en la última semana de mercado parece que va a acelerar la operación por un lateral derecho. En ese apartado, el favorito es Héctor Fort, quien se encuentra en el FC Barcelona buscando una salida para tener minutos. Esta sería por un 50% de los derechos del jugador o mediante una nueva cesión, como la que ya se firmó la temporada pasada para vestir a Fort con los colores del Elche CF. La fórmula no será fácil, ya que existe un interés muy fuerte desde el Borussia Dortmund.