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El Celta frena la salida de Javi Rueda al Nottingham Forest

El conjunto vigués ha rechazado la oferta del club inglés y ha descartado su salida

El encuentro Celta-Osasuna de la temporada 25-26

El encuentro Celta-Osasuna de la temporada 25-26

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Manel Montero

Uno de los nombres propios de este final de mercado de fichajes en el Celta está siendo el de Javi Rueda. Cuando todo apuntaba a que los celestes iban a aceptar la propuesta del Nottingham Forest por el lateral, han decidido priorizar la continuidad del futbolista a una inyección económica. La oferta de los ingleses era de 15 millones de euros, de los cuales 7,5 iban destinados al Celta y 7,5 al Real Madrid, ya que sostenían el 50% de los derechos del futbolista.

VIGO, 03/05/2026.- Javi Rueda (c), del Celta de Vigo lucha por el balón con David Affengruber (d), del Elche, durante el partido de LaLiga disputado este domingo en el Estadio Abanca-Balaídos de Vigo. EFE/ Salvador Sas

Javi Rueda disputando un balón ante el Elche / Salvador Sas / EFE

Jugador capital para Claudio Giráldez

Claudio Girládez considera a Javi Rueda un futbolista muy importante para la plantilla. Así lo ha hecho saber en la rueda de prensa de este miércoles: “confío en que no salga” y ha sentenciado catalogando la operación como “una mala venta”.

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A pesar de que el Celta no ha recibido apenas dinero por salidas en este mercado de fichajes (tan solo 350.000 euros en las cesiones de Unai Nuñez y Hugo Sotelo), han decidido que es más importante que el jugador siga. Tras esta negativa, el plan del conjunto vigués pasa por ofrecerle una mejora de contrato, a esperas de ver cuál es la respuesta del Nottingham Forest.

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