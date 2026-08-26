El Celta frena la salida de Javi Rueda al Nottingham Forest

Uno de los nombres propios de este final de mercado de fichajes en el Celta está siendo el de Javi Rueda. Cuando todo apuntaba a que los celestes iban a aceptar la propuesta del Nottingham Forest por el lateral, han decidido priorizar la continuidad del futbolista a una inyección económica. La oferta de los ingleses era de 15 millones de euros, de los cuales 7,5 iban destinados al Celta y 7,5 al Real Madrid, ya que sostenían el 50% de los derechos del futbolista.

Javi Rueda disputando un balón ante el Elche / Salvador Sas / EFE

Jugador capital para Claudio Giráldez

Claudio Girládez considera a Javi Rueda un futbolista muy importante para la plantilla. Así lo ha hecho saber en la rueda de prensa de este miércoles: “confío en que no salga” y ha sentenciado catalogando la operación como “una mala venta”.

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A pesar de que el Celta no ha recibido apenas dinero por salidas en este mercado de fichajes (tan solo 350.000 euros en las cesiones de Unai Nuñez y Hugo Sotelo), han decidido que es más importante que el jugador siga. Tras esta negativa, el plan del conjunto vigués pasa por ofrecerle una mejora de contrato, a esperas de ver cuál es la respuesta del Nottingham Forest.