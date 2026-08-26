El fichaje estrella que quería Javi Gracia para la defensa queda libre

El central argentino y el River Plate han comunicado a través de sus redes sociales que ambos han acordado la rescisión de su contrato. Da así por finalizada su segunda etapa en el equipo argentino tras tres temporadas. El futbolista ha querido despedirse de la afición millonaria desde su cuenta de Instagram con el siguiente mensaje: “Hasta el final de nuestras vidas, os amo”.

Pezzella debutó en River en el curso 2012-2013 y, luego de su paso por Europa en el Betis y la Fiorentina, volvió al club que lo vio crecer 11 años después. Está por ver el futuro del jugador, si buscará un nuevo club o decidirá dar por finalizada su andadura en el fútbol profesional tras 16 temporadas de carrera.

Interés del Valencia

Era la temporada 2020-2021 cuando el Valencia sufrió la desmantelación de gran parte de la plantilla a causa de importantes problemas tanto deportivos como económicos. En ese mercado de fichajes el equipo del recién llegado Javi Gracia obtuvo 88 millones de euros en ventas (33 Ferran Torres, 30 Rodrigo, 16 Kondogbia, 7 Coquelin y 2 Parejo) y tan sólo gastó 50 mil euros en la cesión de Christian Oliva.

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Pezzella regateando a Javi Guerra / EFE/Julio Muñoz

El objetivo principal del conjunto ché fue reforzar la zaga con Germán Pezzella, el central argentino militaba en la Fiorentina y buscaba una vuelta a la liga española, siendo el Valencia una opción muy viable para sus intereses. Finalmente, el club no pudo acometer el fichaje por las dificultades económicas y el jugador se quedó una temporada más en Italia. Al curso siguiente retornaría a LaLiga para volver a vestir los colores del Betis.