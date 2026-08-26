Julián Álvarez se borra del entrenamiento: ¿Casualidad o rebeldía?

El mercado de fichajes llega a su fin y uno de los culebrones que todavía falta por resolver es el de Julián Álvarez. El delantero argentino está en el foco de todas las miradas tras haber expresado de forma pública su deseo de ser traspasado. Varios equipos grandes, entre ellos el FC Barcelona y Arsenal, suspiran por incorporar al atacante en los cinco días que quedan para que la ventana de traspasos eche el telón.

Esta misma mañana, según confirma el periodista Rubén Uría, el futbolista no se ha dejado ver en los entrenamientos del Cerro del Espino. La razón que el club ha hecho pública recae en una indisposición. La sesión de este miércoles ha sido la primera del club rojiblanco tras el empate del pasado fin de semana en el Villarreal CF, donde el ex de River Plate salió pitado y abucheado del Metropolitano por la que todavía es su afición.

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Julián Álvarez entra al campo en el partido contra el Villarreal CF / Kiko Huesca / EFE

Un desenlace cercano

Esta ausencia alimenta todavía más los rumores de una posible salida. Julián no está contento en Madrid y desea que la directiva, comandada por Mateu Alemany, acabe cediendo ante los intereses de otros clubes, especialmente del FC Barcelona. Son muchas las intentonas que desde Can Barça han hecho para incorporar al delantero a sus filas. Sin embargo, en todas ellas se han encontrado una respuesta negativa en firme. En los últimos días, la tensión sigue creciendo y el desenlace final está cada vez más cerca de resolverse.