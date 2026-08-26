El Leganés sueña con Álvaro Morata
El club pepinero ha mantenido conversaciones con el jugador pero saben que es una operación muy complicada
Manel Montero
Álvaro Morata podría volver a Madrid, pero esta vez al Leganés en la Liga Hypermotion. Según ha informado Sky Sport Italia, el conjunto entrenado por Rubén Albés sueña con el delantero español para afrontar la vuelta a primera división dos temporadas después de descender. El club no se ha pronunciado sobre estas negociaciones pero ya han hablado con el futbolista.
La gran dificultad a la que se enfrenta el Leganés es el alto salario de Morata, el cual no pueden afrontar. La solución pasaría por una cesión en la que el Como, su actual club, pagara la gran parte de la ficha.
Mal estado de forma
Álvaro Morata llegó la temporada pasada al Como cedido con una opción de compra obligatoria de 12 millones de euros. Su estancia en el conjunto entrenado por Cesc Fábregas ha sido muy decepcionante. El jugador tan solo ha metido un gol y una asistencia en 30 partidos oficiales. A pesar de ello, no dejaría de ser un fichaje más que ilusionante para la afición pepinera que disfrutaría con tener en sus filas a un futbolista que tiene más de 250 goles a sus espaldas.
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