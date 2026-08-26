La Real Sociedad ficha a Héctor Fort
El lateral español firmará por el conjunto txuriurdin y se convertirá en el segundo refuerzo del club tras Mamadou Sarr
Manel Montero
La venta de Héctor Fort ya es una realidad. Tras un verano donde el joven jugador ha sonado para muchos equipos, finalmente, según Fabrizio Romano, firmará por la Real Sociedad. El acuerdo se ha cerrado en 8 millones de euros más el 50% de una futura venta. Además, el Barça se guarda una cláusula de recompra de 20 millones de euros. Matarazzo ya tiene el lateral derecho que deseaba. Héctor Fort se convertirá en el segundo fichaje del conjunto vasco para esta temporada tras la cesión de Mamadou Sarr procedente del Chelsea.
El Barça pendiente de más salidas
Con esta venta el conjunto catalán se quita un peso de encima. El canterano llevaba desde el comienzo de la pretemporada sin asistir a ninguna convocatoria del equipo pendiente de su futuro. Marc Casadó se encuentra en la misma posición pero, en este caso, no hay destino claro. El mediocentro blaugrana no cuenta para Hansi Flick para este curso y el Barça busca hacer caja con él.
Por otro lado, está el caso Baldé. El lateral izquierdo español no fue convocado en el primer encuentro ante el Elche. El jugador parece que se quiere quedar y pelear por la titularidad pero el conjunto culé no vería con malos ojos una venta por una buena oferta.
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