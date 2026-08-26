Unai Emery y su Aston Villa a punto de perder a su estrella rumbo a Arabia
Ollie Watkins está muy cerca de marcharse al Al Hilal
Manel Montero
El mercado de fichajes del Aston Villa está siendo muy movido. Cuando todo parecía indicar que ya no podía salir ni una estrella más, su delantero y máximo goleador de las últimas temporadas Ollie Watkins está muy cerca de fichar por el Al Hilal. Según Fabrizio Romano, la operación se cerraría en unos 60 millones de euros.
El recambio de Ollie Watkins será Nicolas Jackson, futbolista del Chelsea. El equipo de Londres está abierto a venderlo y al Aston Villa le urge un futbolista de sus características y posición, por lo que la operación podría cerrarse en los próximos días. La cantidad rondaría los 65 millones de euros.
Un verano sangrante para el Aston Villa
El equipo de Birmingham ha sufrido la marcha de sus jugadores más determinantes. Youri Tielemans, Morgan Rogers, Lucas Digne, Ezri Konsa y, ahora, Ollie Watkins han abandonado el club. El próximo en hacer las maletas puede ser el Dibu Martínez, quien habría dado el ‘sí’ para jugar en el Chelsea. Una sangría que se ha visto reflejada en el primer partido de liga, en el que perdieron 4-0 ante el Brighton.
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