El Aston Villa de Unai Emery ficha procedente del Bayern de Múnich

Leon Goretzka ya tiene nuevo destino. El centrocampista alemán aterriza en la Premier League para convertirse en nuevo jugador del Aston Villa, que se ha impuesto en la puja por uno de los agentes libres más cotizados que quedaban disponibles en el mercado. El conjunto inglés ha hecho oficial este jueves la incorporación del futbolista de 31 años.

El alemán llega a Birmingham después de poner punto final a su etapa en el Bayern de Múnich, donde permaneció durante ocho temporadas y se convirtió en uno de los centrocampistas más importantes del fútbol europeo. Goretzka abandonó el conjunto bávaro como agente libre, por lo que el Aston Villa consigue incorporar experiencia y calidad para reforzar su centro del campo sin tener que pagar un traspaso.

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Leon Goretzka celebra el segundo gol suyo y del Bayern en el partido ante el Heidenheim en Munich. / efe

Salto a la Premier League

Para Goretzka supone, además, un cambio importante en su carrera, ya que será la primera vez que juegue fuera de Alemania. El internacional germano, con 73 partidos con su selección y una amplia experiencia en la Champions League, se pone ahora a las órdenes de Unai Emery en un Aston Villa que quiere seguir creciendo y competir al máximo nivel en Inglaterra y Europa.