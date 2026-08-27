Al Atlético de Madrid se le agrava su problema que puede explotar... y el club emite un comunicado

El Atlético de Madrid no ha comenzado mal la temporadada (una victoria y un empate con un jugador menos), pero el problema va más allá y tiene un nombre propio: Julián Álvarez. El argentino sigue sin estar cómodo en el equipo y eso, perjudica a todos. El delantero lleva dos días sin entrenar con el grupo, ya que aduce que esta indispuesto y está en el aire su participación en el encuentro del sábado ante el Sevilla.

El delantero argentino del Atlético de Madrid, Julián Álvarez, en el banquillo momentos antes del partido de LaLiga entre el Atlético de Madrid y el Villarreal, este domingo en el estadio Metropolitano, en Madrid. / Kiko Huesca / EFE

Esto conlleva a un escenario que, el propio club, reconoce que les está perjudicando y no es para menos. Todavía es muy pronto para que surjan obstáculos en una temporada que se antojaba ilusionante. La baja de Julián vuelve a evidenciar que las cosas no van por buen camino. El cuadro rojiblanco vuelve a ver condicionado su rutina por un tema que se está alargando en el tiempo.

La realidad es que la relación entre afición y Julián está más que rota, solo hay que ver como fue recibido en el partido ante el Villarreal en el Metropolitano. Los colchoneros han sentenciado a su estrella que no perdonan las declaraciones durante el Mundial.

Comunicado del Atlético de Madrid

Los miembros del Consejo de Administración del Atlético de Madrid han mostrado de forma unánime su absoluto respaldo a la decisión del club de no negociar el traspaso de Julián Alvarez al Fútbol Club Barcelona.

Los miembros del Consejo de Administración son conscientes de que “el Atlético de Madrid está abierto a las negociaciones propias del mercado de transferencias, pero siempre de una forma ética y profesional y con respeto entre los clubes. Respaldamos completamente la posición previamente comunicada por el club de que el Fútbol Club Barcelona no ha cumplido con estos requisitos y por consecuencia ni ha existido ni va a existir ninguna negociación con ellos en relación al traspaso de Julián Alvarez”.

El Atlético de Madrid está convencido de que nuestro jugador comprenderá la decisión, centrándose en trabajar de la mejor manera para ayudar al club a cumplir sus objetivos, como ya lo ha hecho en las dos temporadas que ha estado defendiendo nuestros colores.

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Duda en el próximo partido

En lo deportivo no hay que olvidar que los del Cholo se miden este sábado ante el Sevilla a las 21:30. Será el primero a domicilio ante los de Luis García Plaza que han comenzado como un tiro esta camapaña con dos victorias y cinco goles a favor. Y, ahora, está en duda de si 'La Araña' estará en Sevilla o se perderá su segundo encuentro en esta temporada.