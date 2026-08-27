Demoledor mensaje de Gil Marín al FC Barcelona sobre Julián Álvarez: "Nos repugna su falsedad"
El consejero delegado del Atlético de Madrid critica la "falta de ética" del club azulgrana en el caso del delantero argentino
Miguel Ángel Gil Marín ha vuelto a cargar con dureza contra el Barcelona por el caso de Julián Álvarez. El consejero delegado del Atlético de Madrid se mostró tajante tras el sorteo de la Champions y aseguró que el club rojiblanco no está dispuesto a negociar con el conjunto azulgrana por el delantero argentino. La tensión entre ambas entidades vuelve a estar al máximo después de las últimas declaraciones del Barça sobre el futbolista.
Gil Marín también habló del estado de Álvarez, asegurando que el argentino atraviesa un momento complicado: “Está realmente mal. Ha habido personas que se han encargado de engañarle y confundirle”. El dirigente rojiblanco lamentó especialmente la situación del delantero, al que considera “una gran persona, un gran profesional y un gran futbolista”, y defendió que el objetivo del Atlético es que continúe en el equipo.
Palabras contundentes
Sin embargo, sus palabras más contundentes fueron dirigidas al Barcelona: “Nos repugna la falsedad, la falta de ética, la falta de transparencia y la falta de profesionalidad”. Gil Marín insistió en que el Atlético no negociará con el Barça “bajo ningún concepto” y fue todavía más contundente al afirmar: “Estando yo como consejero delegado, el jugador no va a ser transferido al Barcelona con total seguridad”. Si Álvarez considera incompatible continuar en Madrid, el club estudiaría otras alternativas, pero la opción azulgrana está completamente descartada por la directiva rojiblanca.
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