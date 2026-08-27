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Demoledor mensaje de Gil Marín al FC Barcelona sobre Julián Álvarez: "Nos repugna su falsedad"

El consejero delegado del Atlético de Madrid critica la "falta de ética" del club azulgrana en el caso del delantero argentino

VÍDEO FICHAJES | Estalla el caso Julián Álvarez: ¡le pide al Atlético que lo venda!

VÍDEO FICHAJES | Estalla el caso Julián Álvarez: ¡le pide al Atlético que lo venda!

ESPN

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Hugo Ferrer

València

Miguel Ángel Gil Marín ha vuelto a cargar con dureza contra el Barcelona por el caso de Julián Álvarez. El consejero delegado del Atlético de Madrid se mostró tajante tras el sorteo de la Champions y aseguró que el club rojiblanco no está dispuesto a negociar con el conjunto azulgrana por el delantero argentino. La tensión entre ambas entidades vuelve a estar al máximo después de las últimas declaraciones del Barça sobre el futbolista.

Gil Marín también habló del estado de Álvarez, asegurando que el argentino atraviesa un momento complicado: “Está realmente mal. Ha habido personas que se han encargado de engañarle y confundirle”. El dirigente rojiblanco lamentó especialmente la situación del delantero, al que considera “una gran persona, un gran profesional y un gran futbolista”, y defendió que el objetivo del Atlético es que continúe en el equipo.

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El delantero del Atlético de Madrid Guiuliano Simeone (d) saluda a Julián Álvarez al entrar en el terreno de juego, durante el partido de LaLiga de fútbol que Atlético de Madrid y Villarreal CF disputan este domingo en el estadio Metropolitano.

El delantero del Atlético de Madrid Guiuliano Simeone (d) saluda a Julián Álvarez al entrar en el terreno de juego, durante el partido de LaLiga de fútbol que Atlético de Madrid y Villarreal CF disputan este domingo en el estadio Metropolitano. / Kiko Huesca / EFE

Palabras contundentes

Sin embargo, sus palabras más contundentes fueron dirigidas al Barcelona: “Nos repugna la falsedad, la falta de ética, la falta de transparencia y la falta de profesionalidad”. Gil Marín insistió en que el Atlético no negociará con el Barça “bajo ningún concepto” y fue todavía más contundente al afirmar: “Estando yo como consejero delegado, el jugador no va a ser transferido al Barcelona con total seguridad”. Si Álvarez considera incompatible continuar en Madrid, el club estudiaría otras alternativas, pero la opción azulgrana está completamente descartada por la directiva rojiblanca.

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